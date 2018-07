Le Cirque du Soleil met la main sur VStar Entertainment

Le Cirque du Soleil a annoncé, jeudi matin, avoir fait l’acquisition du producteur américain VStar Entertainment, qui compte notamment dans son écurie les spectacles pour enfants «Paw Patrol» («Pat’ Patrouille») et «Cirque Dreams».

«Forts du succès de l'intégration de Blue Man Group au cours de la dernière année, nous faisons aujourd'hui un autre pas déterminant vers la réalisation de notre ambition», a déclaré Daniel Lamarre, président et chef de la direction du Groupe Cirque du Soleil.

«VStar Entertainment Group a fait ses preuves et est reconnue dans le domaine des petites productions théâtrales, ce qui complète l'expertise du Cirque du Soleil en matière de tournée internationale et de productions d'envergure. Nous sommes convaincus que le transfert de connaissances nous aidera à développer nos propres capacités dans ce type de divertissement et contribuera ainsi à élargir notre portée dans l'industrie du divertissement», a-t-il ajouté.

La valeur de la transaction n’a cependant pas été dévoilée. Selon des informations obtenues par «Le Journal de Montréal», peu de temps après la vente d’Entertainment Benefits Group (EBG) au mois de janvier 2018, le Cirque aurait emprunté 95 millions $ US (126 millions $ CA) pour financer l’acquisition de VStar.

VStar a été fondée en 1980 au Minnesota pour produire un spectacle tiré de la populaire émission «Sesame Street». L’entreprise a toutefois perdu ce mandat aux mains d’une autre firme il y a plus d’un an et demi, peu de temps avant la mort de son fondateur, Vincent Egan.