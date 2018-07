«Les personnes âgées dans notre société, c’est la poubelle»

Nicole Laflamme-Robinson en a gros sur le cœur alors que son mari de 89 ans, opéré au cerveau, est hospitalisé au 4e étage de l’Hôpital Sacré-Cœur de Montréal où il règne une chaleur horrible. Elle a elle-même dû fournir un ventilateur pour lui apporter une petite brise.

«Avec la canicule et l’humidex, il a dû faire au-dessus de 40 degrés dans sa chambre. On étouffe. Je suis en santé et j’ai de la misère à respirer dans cette chambre-là», déplore Mme Laflamme-Robinson.

Jonathan Robinson est hospitalisé aux soins palliatifs. En plus d’être privé de climatisation, il est impossible d’ouvrir la fenêtre de sa petite chambre en raison de travaux à l’extérieur.

«Comment ça se fait-il que l’on a pu aménager le reste de l’hôpital pour permettre aux gestionnaires et aux infirmières d’avoir des bureaux climatisés et on n’a pas choisi de l’offrir aux plus vulnérables?» s’insurge la femme de M. Robinson.

Nicole Laflamme y va d’un constat troublant par rapport à la situation qui prévaut à Sacré-Cœur ainsi que dans d’autres hôpitaux et CHSLD de la province.

«Les personnes âgées dans notre société, si on regarde le constat, c’est la poubelle», laisse-t-elle tomber.

Face à la médiatisation de la chaleur qu’ont à subir les patients de l’hôpital Sacré-Cœur, la direction assure qu’elle allait présenter un plan de climatisation à la fin de l’été.

«Climatiser est une chose, mais ça veut dire que je vais perdre plusieurs lits, car il faut fermer l’unité pour faire la construction», affirme Josée Savoir, directrice des services professionnels de Sacré-Cœur.