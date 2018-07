Quincaillerie Richelieu augmente ses ventes et ses profits

Les profits et les ventes de Quincaillerie Richelieu ont crû au deuxième trimestre de l'exercice.

Pour le trimestre terminé le 31 mai dernier, Richelieu a rapporté des ventes en hausse de 8,3 %, à 263,4 millions $, au deuxième trimestre comparativement à la même période l’an dernier. Cette hausse est due en partie à la croissance interne (4 %) et des acquisitions (4,3 %).

«Nos marchés canadiens ont accru leurs ventes de 10,1 %, dont 5,9 % de croissance interne, reflétant les hausses de 11,7 % dans le marché des fabricants et 3,1 % dans celui des détaillants et grandes surfaces de rénovation, a souligné Richard Lord, président et chef de la direction. Aux États-Unis, nos ventes ont progressé de 9,7 % (en $ US).»

L'entreprise montréalaise de quincaillerie spécialisée a également déclaré des profits de 18,2 millions $ ou 31 cents par action diluée, en hausse de 3,3 % par rapport au deuxième trimestre de 2017.

Richelieu a annoncé jeudi le versement d’un dividende trimestriel de 6 cents par action ordinaire payable le 2 août prochain aux actionnaires inscrits aux registres en date du 19 juillet.

«Au cours des prochaines périodes, nos priorités sont d'optimiser les synergies avec nos acquisitions - continuer d'innover et de fournir un service hors pair à nos clients - développer et approfondir nos marchés - améliorer l'efficacité opérationnelle, et conformément à notre stratégie de croissance, réaliser de nouvelles acquisitions dans des marchés porteurs au Canada et aux États-Unis», a ajouté M. Lord.

Richelieu compte maintenant 68 centres, soit 36 au Canada et 32 aux États-Unis.