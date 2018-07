Service d’injection supervisée: Labeaume défend le choix de Saint-Roch

Le maire de Québec s’est porté à la défense du choix du quartier Saint-Roch pour le futur site du service d’injection supervisée.

«Je pense que si on peut sauver des vies, il faut le faire», a exprimé le maire Régis Labeaume, mercredi, lorsque les journalistes lui ont demandé si le choix du site l’avait convaincu, étant donné que celui-ci ne fait pas l’unanimité parmi les citoyens qui vivent à proximité.

«C’est dérangeant, mais c’est encore un beau cas de pas dans ma cour. Mais quand tu es sociologue comme moi, tu penses que ça a du bon sens cette affaire-là et qu’il faut que ça se fasse en société.»

Le maire a insisté sur le fait que le service doit être offert à proximité des lieux où se trouvent les consommateurs de drogues par injection.

Même réaction qu’ailleurs

«Même si vous allez ailleurs, ils n’iront pas. On trouve des seringues partout dans Saint-Roch. On veut que ce soit terminé et que les gens n’aillent pas se crinquer en dessous des galeries ou sur les coins des édifices.»

Cela dit, il comprend la réaction des citoyens, qui n’est pas différente d’ailleurs, dit-il. Il promet que la santé publique expliquera bien la situation.