Toujours un vaste déploiement à Labrieville

Les équipes de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) sont toujours à pied d'œuvre à Labrieville pour combattre l’incendie de forêt qui fait rage depuis plus d’une semaine. Les opérations demandent toute une logistique, puisqu’elles se déroulent dans un secteur isolé.

Il s’agit d’un vaste déploiement. Plus de 120 personnes travaillent sur ce brasier encore aujourd’hui. Six sections de pompiers travaillent au niveau terrestre. Les opérations aériennes se poursuivent avec les avions-citernes. Dix hélicoptères sont aussi affectés sur ce feu de forêt.

Ce genre d’opération demande une grande coordination pour la SOPFEU puisqu’il faut nourrir et loger les pompiers.

«C’est un peu comme une petite ville qui vient de s’installer tout à côté de Labrieville pour permettre aux pompiers de travailler sur le terrain. Ce sont des journées de 12 à 14 heures. On s’assure également de relever ceux qui arrivent à leurs congés et de faire une belle rotation», a expliqué Isabelle Gariépy, agente à la prévention et à l'information à la SOPFEU.

Malgré les longues journées et des conditions difficiles sur le terrain, le moral des sapeurs demeure bon.

Le brasier est contenu depuis mardi, c’est-à-dire que le périmètre touché ne devrait plus progresser. Quelque 19 985 hectares sont affectés.

Les impacts du feu de forêt se font toujours sentir sur la Côte-Nord. La route 385 qui mène à Labrieville demeure fermée à la circulation entre le kilomètre 40 et le kilomètre 85.

La fumée émanant de l’incendie a aussi eu un impact sur la qualité de l’air au cours des dernières heures, mais les avis d’Environnement Canada ont été levés.