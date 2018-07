Un malaise entre Meghan Markle et le prince Harry devient viral

Une récente vidéo prise lors de l’événement «Young Leaders» au Buckingham Palace, qui a eu lieu le 26 juin, a fait le tour de la toile après que certaines personnes ont remarqué que le prince évitait de tenir la main de la duchesse alors qu’elle l’approchait de lui.

On peut y voir Meghan tendre sa main vers celle du prince et ce dernier, ajuster sa cravate et tenir ses mains ensemble pour l’éviter.

Prince Harry and Meghan wanted to hold hands so badly 😩 pic.twitter.com/aEDi5sDBll — DeMarko Gage (@freakymarko) 28 juin 2018

Les nouveaux mariés sont loin d’être en conflit. C’est que démontrer de l’affection pour son/sa partenaire devant la reine va à l’encontre de l’étiquette royale.

«Il est rare de voir des couples royaux se tenir la main lors d’événements officiels. Les gestes affectueux sont autorisés lors de certains contextes sociaux et dans la vie privée, mais pas lors d’événements publics. Harry et Meghan étaient à un événement officiel et il n’aurait pas été approprié de se tenir la main», a indiqué l’expert en étiquette William Hanson au Daily Mail.

Meghan Markle doit obéir à de nombreuses règles depuis qu’elle est devenue la duchesse de Sussex, non seulement sur ses démonstrations d’affection en public, mais aussi sur son habillement et même son alimentation.