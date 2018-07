Un quatrième frigo libre-service à Chicoutimi

Les besoins de la population concernant le projet de frigos «Légumes à donner» sont si grands qu'un tout nouvel appareil libre-service a été installé à la fin juin dans le secteur nord de Chicoutimi.

L'ajout de ce réfrigérateur, situé sur la rue Roussel, a été possible grâce à une subvention du gouvernement provincial. Avec ce coup de main, l'initiateur du projet, le Comité sécurité alimentaire de Chicoutimi, a également engagé un employé durant toute l'année en plus d'élaborer une campagne de sensibilisation concernant le gaspillage alimentaire. L'aide financière est échelonnée sur trois ans.

Sept jours sur sept, quatre frigos libre-service sont disponibles pour les citoyens de Chicoutimi-Nord, du centre-ville de Chicoutimi, du quartier Rivière-du-Moulin et finalement du quartier St-Paul. La population est invitée à déposer à l'intérieur des frigos des fruits et légumes non transformés ainsi que du pain afin que monsieur et madame tout le monde puissent en bénéficier.

Près de 31 milliards de dollars de nourriture sont gaspillés chaque année au Canada. Afin de sensibiliser les gens à cette problématique, le Comité sécurité alimentaire de Chicoutimi a l'intention d'ajouter d'autres appareils de réfrigération dans l'arrondissement d'ici les prochaines années.