13 armes à feu trouvées chez la dame de 92 ans qui a tué son fils

Des enquêteurs ont annoncé avoir découvert pas moins de 13 armes à feu à l’intérieur de la résidence d’Anna Mae Blessing, cette dame de 92 ans qui a abattu son fils parce qu’il songeait à la placer dans une résidence pour personnes âgées.

En plus de cette découverte, les enquêteurs se penchent sur des enregistrements dans lesquels la dame aurait affirmé à la conjointe de la victime qu’elle allait entrer dans la chambre de son fils et le tiré en pleine tête. C’est exactement de ce geste dont elle accusé.

Dans une conversation enregistrée entre la victime Tom Blessing et sa fille Barbara, on peut entendre l’homme expliquer que les policiers étaient venus à la résidence et qu’ils ne pouvaient rien faire à moins que la dame de 92 ans ne le menace en personne.

D’autres informations font état de multiples visites des autorités à la résidence en lien avec des disputes familiales, dont quatre qui auraient eu lieu dans une même journée. Barbara Blessing se questionne maintenant à savoir comment sa grand-mère pouvait toujours avoir en sa possession 13 armes à feu chargées à sa disposition.

«Ça n’aurait jamais dû se produire et dans le pire des cas, si elle devait conserver ses armes, les projectiles auraient dû être retirés», fait-elle valoir.

Le shérif Paul Penzone, qui est responsable de l’enquête, a déclaré que si les services policiers avaient failli à leur tâche, des actions allaient devoir être prises.

«S’il y a eu un manquement de notre part, il est de notre responsabilité que cela ne se produise pas et, si la situation s’est bien produite, qu’elle ne se reproduise pas à l’avenir.»

Il a également indiqué qu’en cas de menaces de mort faites à une personne, plusieurs facteurs déterminent si la limite de l’illégalité est franchie.

Anna Mae Blessing habitait avec son fils et sa conjointe dans le condo de cette dernière à Fountain Hills, en Arizona. L’assassinat serait survenu après plusieurs disputes au sujet de l’avenir de la dame et de la possibilité de la placer dans un centre pour personnes âgées.

Blessing a été accusée de meurtre au premier degré, de voies de fait graves et de kidnapping.