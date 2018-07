Attouchement sexuel: un massothérapeute écope de 14 mois

Un homme de 53 ans passera les 14 prochains mois derrière les barreaux après avoir fait des attouchements à une mineure lors d’un séjour au Saguenay à l’été 2016.

Déjà condamné à deux ans de prison en 2008 après avoir agressé sexuellement huit femmes alors qu’il était chiropraticien, Christian Gagné n’a pas échappé à la détention jeudi après sa récidive survenue il y a deux ans.

Originaire de Sainte-Adèle dans les Laurentides, l’homme s’était recyclé en massothérapeute dès la fin de sa probation après sa sortie de prison en 2010.

En vacances au Saguenay, il avait procuré un massage à une mineure de moins de 16 ans dont l’identité est protégée par une ordonnance de non-publication.

Lors de ce massage, il avait glissé ses mains sous le maillot de bain de la victime, qui l’a dénoncé quelques mois plus tard. Il avait plaidé coupable en décembre dernier.

Guidé par le mensonge

Jeudi, le juge Paul Guimond a rendu sa peine au palais de justice de Chicoutimi en tenant compte du geste, qui «n’est pas dans le haut de l’échelle de gravité des infractions sexuelles», mais aussi du fait que Gagné a fait huit autres victimes âgées de 17 à 62 ans sur une période de 16 ans lorsqu’il exerçait la chiropractie à Saint-Jérôme.

«Son mode de vie où le mensonge et le conflit lui servent trop souvent de guide laisse songeur», a indiqué le juge Guimond dans sa décision.

La Couronne demandait deux ans de détention ferme contre 90 jours de prison pour la défense, qui s’est montrée satisfaite.

«C’est ce à quoi on pouvait s’attendre dans les circonstances. La situation n’était pas évidente. S’il n’y avait pas eu d’antécédents judiciaires, on ne serait pas en train de se parler», a commenté l’avocate de la défense, Me Sylvie Bordelais.

À sa sortie de prison, Christian Gagné devra respecter plusieurs conditions, notamment celle de ne pas avoir de contacts avec des mineurs sans supervision.