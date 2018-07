Chris Brown arrêté à sa sortie de scène

Chris Brown a été arrêté jeudi soir, en Floride, où il se trouvait pour donner un spectacle dans le cadre de sa tournée.

Le chanteur de 29 ans devait monter sur scène à 19h, au Coral Sky Amphitheatre, à West Palm Beach. À peine sa prestation terminée, les policiers l'ont conduit au poste.

À LIRE ÉGALEMENT

Le rappeur Chris Brown poursuivi pour un viol survenu lors d'une fête

Chris Brown raconte le soir où il a tabassé Rihanna

Nouvelles accusations de violences contre le chanteur Chris Brown

L’arrestation a été faite en vertu d’un mandat émis l’an dernier en dehors du comté de Palm Beach. La police n’a pas voulu donner de détails supplémentaires sur les motifs derrière ce mandat, mais a confirmé que Brown a payé une caution de 2000 dollars avant d’être libéré.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, Chris Brown a dévoilé une photo de lui sur Instagram, avec la légende suivante : «Quoi de NEUF????? Concert demain!!!!», une publication suivie d'une avalanche de commentaires où plusieurs de ses fans lui demandaient des détails sur ce qui lui était arrivé les heures d'avant.

What’s NEW🙄????? Show tomorrow!!!! ❤️ Une publication partagée par CHRIS BROWN (@chrisbrownofficial) le 5 Juil. 2018 à 10 :01 PDT

Si les raisons de son arrestation n'ont pas été précisées par les autorités, on sait néanmoins qu'il est impliqué dans une affaire très grave. Chris Brown est au cœur d'une enquête de la police de Los Angeles, après qu'une femme ait affirmé avoir été retenue de force dans sa maison en Californie, où elle assure avoir été violée par un ami du chanteur, le rappeur Lowell Grissom. Une autre femme, du nom de Cassandra, aurait également réussi à obtenir une ordonnance d'éloignement contre Chris Brown lui-même, après l'avoir accusé de s'être déchaîné sur elle lors d'une autre fête, puis de la harceler et de la suivre.

Ce n'est pas la première fois que Chris Brown est impliqué dans des affaires de ce genre et qu'il est accusé de violence envers des femmes. En 2009, il a été condamné pour avoir tabassé sa compagne de l'époque, Rihanna, qu'il avait laissée le visage tuméfié sur le bord d'une route en pleine nuit. Chris Brown avait alors plaidé coupable et avait été condamné à 5 ans de sursis avec mise à l'épreuve. Une autre de ses ex, Karrueche Tran, a également obtenu une injonction d'éloignement contre lui après révélé qu'il la maltraitait.