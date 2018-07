Des caméras de surveillance seront installées dans le tunnel piétonnier

Le meurtre d’un homme de 60 ans dans un tunnel piétonnier, mardi midi, accélèrera les démarches pour améliorer la sécurité de cette passerelle.

À LIRE ÉGALEMENT

Celui qui aurait tué un inconnu à Saint-Hyacinthe était «bizarre»

La victime au mauvais endroit au mauvais moment

Les instants avant le meurtre captés sur caméra de surveillance

Meurtre à Saint-Hyacinthe: un suspect est arrêté

Quelques heures après le meurtre, les élus de Saint-Hyacinthe ont rediscuté des mesures pour améliorer la sécurité du tunnel Laframboise, où un homme de 60 ans, Denis Chassé, s’est fait poignarder à mort, mardi dernier.

«On était tellement bouleversés. C’est survenu à un coin de rue de l’hôtel de ville», dit le conseiller municipal, Jeannot Caron.

Ce dernier confirme que les caméras de surveillance à l’intérieur du tunnel piétonnier ne sont pas fonctionnelles depuis des années.

«C’était un vieux système analogique», ajoute-t-il.

Nouvelles caméras

Selon lui, le conseil municipal était déjà préoccupé par la sécurité du tunnel piétonnier. Un avis public publié par la ville il y a plus d’un an annonçait l’intention de moderniser les lieux. Ce triste événement accélèrera les démarches d’aménager un meilleur éclairage, de nouvelles caméras de surveillance, etc.

«Il y a des choses à faire», admet-il.

Ces initiatives s’inscrivent dans l’élaboration du prochain plan d’urbanisme visant à favoriser la qualité de vie au centre-ville.

M. Caron croit néanmoins que des infrastructures bonifiées n’auraient pas nécessairement empêché ce meurtre.

«Ce n’est pas juste le tunnel qui est en cause. C’est aussi l’individu», déclare-t-il.

Steve Gaudette a comparu mercredi au palais de justice de St-Hyacinthe pour des accusations de meurtre au deuxième degré.

M. Caron est ébranlé par ce drame puisqu’il connaît personnellement une sœur de la victime.

«On a de la misère à comprendre pourquoi il (l’accusé) aurait fait ça», dit l’échevin.

Selon lui, M. Chassé était un homme sans malice.

Belle cachette

Il y a une dizaine d’années, l’Union des municipalités du Québec a élaboré le guide «Ma ville en toute confiance» qui proposait les meilleures idées d’aménagement sécuritaire dans les villes.

La publication parlait notamment des tunnels piétonniers, considérés comme de belles cachettes pouvant entraîner des agressions, puisqu’elles sont à l’abri des regards. Pour améliorer la sécurité, le guide recommandait un éclairage de qualité supérieure, une caméra de vidéosurveillance, des murs aux couleurs claires et sans graffitis, une végétation bien entretenue ainsi que des patrouilles fréquentes.