Elle ne veut pas que les chevaux aient de fers

Une femme de Blainville veut sensibiliser les propriétaires de chevaux à ne pas ferrer leurs bêtes.

Kathleen Gagnon, 22 ans, gagne sa vie comme pareuse naturelle de chevaux en Montérégie et en Estrie depuis environ deux ans. Son travail consiste à entretenir les sabots des chevaux qui n’ont pas de fers.

«Les chevaux naissent sans fer alors pourquoi leur en mettre ?», a-t-elle lancé.

Pour Mme Gagnon, il n’est pas question de ferrer les chevaux puisque trop de propriétaires oublient d’entretenir les fers de leur animal et que plusieurs problèmes peuvent survenir. Par exemple, de la pourriture sous les sabots, des abcès sévères ou des craquements de peau, permettant ainsi aux infections de pénétrer le corps de l’animal.

À LIRE ÉGALEMENT:

Un homme ne pourra plus râper les dents des chevaux

«Le parage aide à garder l’état naturel du cheval et ça permet aux sabots de se solidifier en plus de mieux se développer», a-t-elle ajouté.

Pour parer les chevaux, elle n’a besoin que d’une pince, d’un couteau et d’une rampe. Selon son expérience, elle a estimé que 60 % des propriétaires de chevaux font poser des fers à leur bête et que 30 % d’entre eux ignorent pourquoi.

«Depuis la nuit des temps qu’on ferre les chevaux alors c’est devenu naturel de le faire», dit-elle en mentionnant qu’il est possible de déferrer un cheval, mais que ce dernier aura besoin d’un certain temps d’adaptation dans la nature.

Selon Mme Gagnon, il n’est plus nécessaire de ferrer le cheval, car l’Humain n’utilise plus cette bête comme avant alors qu’on leur posait des fers pour éviter l’usure prématurée de l’animal qui servait principalement au travail sur les fermes et au transport. Aujourd’hui, la plupart des chevaux sont utilisés pour des loisirs ou encore comme transport touristique dans les grandes villes.

Des exceptions

Or, Mme Gagnon croit qu’il est parfois nécessaire de ferrer un cheval. Par exemple, les chevaux de compétitions et ceux qui se retrouvent à l’avant des calèches.

«Contrairement aux croyances populaires, même les chevaux de compétition peuvent courir pieds nus», a-t-elle précisé.

Pour certains chevaux, les fers peuvent devenir une nécessité, un peu comme un humain qui aurait besoin d’une prothèse pour améliorer sa posture.