La belle-soeur de Whitney Houston a tenté de l'aider, en vain

La belle-sœur de Whitney Houston, qui a été vaincue par ses dépendances contre lesquelles elle s'est battue pendant des décennies en 2012, est revenue sur cette période, confiant dans l'émission américaine The Talk que la famille avait tenté de protéger la chanteuse, mais que cette dernière ne voulait pas se laisser faire.

«Quand elle vivait dans le New Jersey, les membres de la famille voulaient intervenir auprès d'elle, raconte-t-elle. Mais on n’a pas pu faire grand-chose avant qu'elle vienne s'installer à Atlanta. Je n'étais pas très présente quand elle vivait dans le New Jersey...»

Pat Houston a expliqué que c'était à partir du moment où elle a travaillé avec la chanteuse qu'elle a commencé à remarquer ses dépendances.

«Quand elle enregistrait son album 1987, Whitney et moi travaillions ensemble, précise-t-elle. Je l'ai beaucoup fréquentée et je fus très perturbée. Je savais qu'elle avait besoin d'aide. On a demandé à un avocat quoi faire et il nous a donné la marche à suivre. Gary (le mari de Pat Houston et frère de Whitney) et moi avec sa mère, nous avons agi.»

Même si le trio a convaincu Whitney Houston de se rendre dans un centre de désintoxication, la chanteuse s’y est présentée à reculons.

«Elle a fait ça pour s'éloigner de nous, indique-t-elle. Au moins, elle a fait cet effort. Elle ne m'a pas parlé pendant trois mois parce qu'elle n'aimait pas le fait qu'on la force.»