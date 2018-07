L’actrice Daryl Hannah (et conjointe de Neil Young) magasine à Québec!

L’actrice Daryl Hannah a profité du concert de son conjoint Neil Young au Festival d’été pour explorer la Vieille Capitale, vendredi.

Elle a été aperçue, rue Saint-Paul dans le Vieux-Port de Québec, alors qu’elle faisait quelques emplettes.

Le copropriétaire de Bolduc Antiquaire, Frédéric Bolduc, a d’ailleurs publié sur sa page Facebook la photo d’une facture qu’elle a signée dans sa boutique.

GRACIEUSETÉ

«Je n’ai même pas eu besoin de lui demander un autographe: Daryl Hannah, la sirène de Splash et la blonde de Neil Young en personne», a-t-il souligné.

Bien qu’il n’ait pas eu l’opportunité de croquer son portrait, il a tout de même partagé quelques images d’elle, provenant du système de caméra de sécurité du magasin!

GRACIEUSETÉ

«Elle a acheté deux boussoles de poche style militaire en disant: “He’ll put that in his bag” (Il les mettra dans son sac)», a confié le propriétaire de la boutique au journaldequebec.com.

Ce dernier a précisé qu’elle était accompagnée d’une amie et du photographe et réalisateur Adam CK Vollick avec qui Hannah et Neil ont collaboré pour le film Paradox.

GRACIEUSETÉ

Daryl Hannah est connue notamment pour ses rôles de Elle Driver dans le film Kill Bill de Quentin Tarentino, de Pris dans Blade Runner ou encore de Madison la sirène de Splash.

Depuis 2014, elle partage sa vie avec Neil Young qui se produit vendredi sur la scène Bell des plaines d’Abraham.