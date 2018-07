Le gouvernement Couillard investit 188 M$ dans la Davie

Le gouvernement Couillard vole au secours du Chantier Davie de Lévis en investissant 188 millions $ dans l'une de ses filiales, Astérix Inc.

L’investissement du gouvernement est effectué par l’entremise d’Investissement Québec, en échange d’actions privilégiées. Un consortium bancaire, formé notamment avec JP Morgan et Anchorage capital, complète le montage financier du projet d'une valeur totale de 488 millions $.

Selon le gouvernement, cette participation permettra à l’entreprise de libérer des liquidités, lesquelles sont nécessaires à la modernisation de ses installations. Québec espère ainsi que le chantier naval puisse mieux se positionner pour décrocher de nouveaux contrats, en raison d’une productivité accrue.

«Cette structure de financement novatrice permettra de stimuler la construction navale au Québec et de favoriser le maintien de chantiers navals modernes, productifs et compétitifs, assurant ainsi la pérennisation en sol québécois d'emplois de qualité et d'une expertise précieuse», a indiqué vendredi le ministre des Finances, Carlos Leitao, par communiqué.

Astérix Inc., la filiale de la Davie, possède le navire ravitailleur «MV Astérix», qui doit être converti en navire ravitailleur pour la Marine royale canadienne.

Cet investissement s’inscrit dans la Stratégie maritime du Québec à l'horizon 2030, visant la détermination de nouveaux moyens financiers pour soutenir l'industrie navale québécoise. Quelque 250 millions étaient prévus pour la participation dans des projets de chantiers navals au Québec.

Les emplois à la Davie sont menacés depuis plusieurs mois, faute d’obtenir de nouveaux contrats. Quelque 150 employés du chantier se sont d’ailleurs vus montrer la porte pas plus tard qu’à la fin juin.