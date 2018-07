Rappel élargi pour les poussettes Peg Perego

Treize modèles de poussettes et un modèle de système de voyage Peg Perego font l’objet d’un rappel élargi, a rapporté Santé Canada, vendredi.

Tous les modèles affectés sont pliables et portent l’inscription «Peg Perego» sur la poignée ajustable et sur la barre de sécurité.

Quelque 29 155 poussettes posant un problème ont été achetées par des consommateurs canadiens de janvier 2012 à décembre 2017. Elles ont été fabriquées en Italie par Peg Perego S.P.A.

Selon le programme de contrôle et d'évaluation de Santé Canada, les poussettes rappelées «ne respectent pas le Règlement sur les landaus et poussettes pour bébés et enfants, et plus particulièrement les exigences relatives au dispositif d'enclenchement pour les poussettes pliables puisque ces poussettes ne sont munies d'aucun dispositif de sécurité indépendant du dispositif d'enclenchement conçu pour éviter qu'elles ne se plient».

Aucun incident n'avait été signalé en date du 6 juillet.

Les poussettes rappelées peuvent toutes être identifiées par un numéro d’article ou un numéro de fabrication figurant sous le châssis, a-t-on précisé, par communiqué.

Santé Canada recommande aux consommateurs concernés de communiquer avec Peg Perego Canada inc. ou de s’inscrire sur le site internet de l’entreprise afin de recevoir une trousse de réparation.

Les poussettes rappelées:

Book Pop-Up

Book Plus Completo

Book Plus NS Completo

Book 51S Travel System

Book 51S

Book Scout

Book Classico

Book Classico Travel System

Booklet

Booklet Travel System

Book Cross Classico

Book Cross Travel System

Book for Two Classico