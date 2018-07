Retrouvailles émouvantes entre une mère et sa fille

Il aura fallu 55 jours à cette mère et sa fille pour être enfin réunies, après avoir été séparées par des agents de l’immigration américaine à leur arrivée dans un centre de détention en Arizona.

Des larmes roulaient sur les joues d’Angelica Gonzalez-Garcia quand elle a pris sa fille de 8 ans dans ses bras à l’aéroport Logan, à Boston, jeudi, à plus de 4000 km de l’endroit où elles s’étaient vues pour la dernière fois.

«Pardonne-moi, ma fille»

«Pardonne-moi de t’avoir laissée seule... Pardonne-moi, ma fille, pardonne-moi!», a pleuré la mère originaire du Guatemala, en revoyant la petite.

Leur étreinte a duré de longues minutes. «J’étais vraiment nerveuse», a relaté la mère à CNN. «J’attendais impatiemment le moment où elle allait traverser cette porte... Elle est tout ce que j’ai. Elle est toute ma vie. Ça a été tellement long!»

«À un moment, j’ai même cru que je ne la reverrais jamais», a-t-elle poursuivi.

La mère de famille dit qu’elle a prié inlassablement dans l’espoir de retrouver rapidement sa fille. «Je suis la femme la plus heureuse, en ce moment».

Plusieurs familles ne savent pas où sont leurs enfants

Ces retrouvailles surviennent le jour même où les services sociaux américains ont revu à la hausse le nombre d’enfants de migrants sous leurs soins après avoir été séparés de leurs familles. Ils ont établi leur nombre à près de 3000; une centaine d’entre eux seraient âgés de moins de 5 ans.

La rencontre a été rendue possible grâce à des avocats et à la représentante démocrate du Massachusetts, Katherine Clark, qui ont permis d’accélérer le processus.

«Il n’y a jamais de plan qui a été élaboré pour réunir ces familles... Il n’y a pas de politique, a déploré Mme Clark. C’est une question de chance, et nous sommes vraiment heureux de ces retrouvailles, mais il faut savoir qu’un millier de familles attendent la même chose. Plusieurs d’entre elles ne savent pas où sont rendus leurs enfants, et ce, par la faute du gouvernement américain.»

«Joyeuse fête des Mères»

Angelica Gonzalez-Garcia a quitté son Guatemala natal avec sa fille à la fin avril pour demander asile aux États-Unis, pour fuir une situation de violence conjugale. Elles ont alors toutes deux entamé un parcours périlleux qui les a menées jusqu’à la frontière américaine.

Elles ont ensuite été conduites dans un centre de détention dans l’État de l’Arizona, dans une salle avec une trentaine d’autres mères et leurs enfants. Quelques jours plus tard, des agents de l’immigration ont emporté sa fille, lui disant qu’elle pourrait ne plus jamais la revoir. Pour ajouter l’insulte à l’injure, on lui avait d’ailleurs souhaité «une joyeuse fête des Mères», quelques jours avant ce moment déchirant.