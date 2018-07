Sonia Vachon sera la secrétaire de Louis-José Houde dans «Mytho»

Sonia Vachon tiendra le rôle de la secrétaire de Louis-José Houde dans «Mytho», le nouveau film d’Émile Gaudreault.

On apprenait plus tôt cette semaine qu’après les deux chapitres de «De père en flic» (2009 et 2017) et «Le sens de l’humour» (2011), Houde et Gaudreault feront à nouveau équipe au cinéma, dans une histoire à la «Menteur, menteur», «Le jour de la marmotte» et autres comédies américaines du genre.

«Mytho» nous présentera Simon (Louis-José Houde), un homme incapable de s’empêcher de mentir à tout propos. Il sera acculé au pied du mur par un ultimatum de ses proches et verra un jour tous ses bobards devenir réalité. Le scénario est d’Émile Gaudreault, Éric K. Boulianne et Sébastien Ravary, qui signaient également les textes de «De père en flic 2».

Retrouvailles avec Émile

Or, avec ce projet, Sonia Vachon retrouvera elle aussi de vieux complices, puisqu’elle était de la distribution de «De père en flic 2» et du «Sens de l’humour». Elle a de surcroît été du film «Le vrai du faux» et «Nuit de noces», deux précédentes œuvres d’Émile Gaudreault au grand écran.

«Je l’aime assez, Émile Gaudreault, je l’aime, je l’aime!», a confié l’actrice.

En entrevue avec l’Agence QMI, Sonia Vachon a expliqué qu’elle n’aura qu’une présence de quatre jours sur le plateau de «Mytho». La comédienne se réjouit néanmoins d’avoir pour la première fois de véritables dialogues avec Louis-José Houde à la caméra.

«J’ai hâte, parce que, c’est fou, comme je disais à Louis-José, on a joué ensemble dans deux films, mais je pense que c’est la première fois que j’ai des scènes avec lui, où je lui parle! Il y a peut-être eu des petites interactions dans les autres films, mais là, je suis contente, parce qu’on a vraiment des scènes ensemble!»

Le tournage de «Mytho» débutera le 6 août, et le long métrage, une production de Denise Robert et Cinémaginaire, devrait prendre l’affiche à l’été 2019.

Dans «Belles-Sœurs»

Par ailleurs, Sonia Vachon vient d'entamer une importante tournée avec la troupe de «Belles-Sœurs». Le spectacle musical fignolé par René Richard Cyr et Daniel Bélanger, d’après la mythique pièce de Michel Tremblay, est actuellement présenté au Théâtre Lionel-Groulx de Sainte-Thérèse. L'oeuvre sera ensuite offerte à Chicoutimi, Trois-Rivières, Gatineau, Montréal, Québec et Sherbrooke.

Auprès de Kathleen Fortin (Germaine Lauzon) et Éveline Gélinas (Pierrette Guérin), Sonia Vachon y personnifie Rose Ouimet, un rôle qu’elle a endossé pour la première fois en 2012 – suite au départ de Guylaine Tremblay après deux ans de représentations – et repris au gré des diverses moutures de la production.