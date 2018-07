Taylor Swift en vacances entre Cuba et la République dominicaine

Taylor Swift fait habituellement une grosse fête pour l’indépendance américaine dans sa maison de Rhode Island, mais pas cette année. Cette année, elle a préféré passer des vacances au calme avec son petit ami Joe Alwyn.

À LIRE ÉGALEMENT

La bisbille entre Katy Perry et Taylor Swift est enfin terminée

Taylor Swift fait plaisir à des enfants défavorisés

Montréal-Cuba en moins de 30 minutes grâce à un avion supersonique

Elle est allée se prélasser sur une petite île de l’océan Atlantique entre Cuba et la République dominicaine. Sur des photos prises par un paparazzo, on peut la voir s’amuser dans l’eau, faire de la plongée, et prendre du soleil.

Taylor Swift portait un maillot de bain rétro aux couleurs du drapeau américain.

Taylor Swift & Joe Alwyn in Turks Caicos Islands pic.twitter.com/sB9wdBZKg0 — Taylor Swift Updates (@TSwiftPromotion) July 6, 2018

Entre 2013 et 2016, Taylor Swift a pris l’habitude d’organiser une fête dans sa maison de Rhode Island, où se sont pressées de nombreuses stars, telles que Ryan Reynolds, Cara Delevingne, Ed Sheeran ou encore Karlie Kloss. C’est à l’occasion d’une de ces fêtes que Tom Hiddleston avait été photographié avec un tee-shirt « I (cœur) T.S », dont Internet s’était ensuite moqué.

L’acteur s’était expliqué lors d’une interview auprès de GQ en mars 2017. Il a déclaré s’être fait mal au dos en jouant à un jeu, et qu’il avait besoin de se protéger du soleil. «J’ai dit ‘’Est-ce que quelqu’un a un tee-shirt ?’’, et une de ses amies m’a dit ‘’J’ai ça’’, et on a tous rigolé. Donc le plus dur, c’est que c’était une blague entre amis pour le 4 juillet. Ça m’a surpris que ça ait pris autant d'ampleur.»