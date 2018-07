Trudeau loue la détermination des citoyens de Lac-Mégantic

Le premier ministre Justin Trudeau a tenu à marquer, vendredi, le 5e anniversaire de la tragédie de Lac-Mégantic.

«Depuis cinq ans, les Méganticois s'épaulent les uns les autres et portent le poids énorme de la perte qu'ils ont subie. Aujourd'hui, nous vous appuyons de tout cœur alors que vous continuez de rebâtir votre ville, votre communauté et votre avenir», a-t-il souligné dans un communiqué.

L’embrasement de wagons transportant du pétrole brut en plein cœur de cette ville de l’Estrie avait fait 47 morts dans la nuit du 5 au 6 juillet 2013.

«Rien ne pourra effacer les séquelles de cette tragédie», a tenu à dire le premier ministre canadien.

«Cependant, dans les semaines, les mois et les années qui ont suivi, la ville Lac-Mégantic est devenue synonyme d'espoir, de détermination et de solidarité. Les résidents de Lac-Mégantic continuent de faire preuve de résilience et de courage alors qu'ils rebâtissent maintenant leur communauté.»

M. Trudeau a évoqué les investissements d’Ottawa et de Québec pour bâtir une voie de contournement ferroviaire qui évitera le passage des convois dans la ville.

«Nous espérons qu'en veillant à ce que la voie ferrée quitte définitivement le centre-ville de Lac-Mégantic, nous pouvons apaiser les esprits et contribuer au processus de guérison, en plus de renforcer l'économie de la ville.»

La voie de contournement de 12,8 kilomètres, construite au coût de 133 millions $, sera complétée en 2022. Le tracé de la voie a toutefois semé la controverse dans des villes avoisinantes, dont celles de Nantes et de Frontenac, parce que plusieurs terres seront scindées.