Un membre de la GRC aurait contracté la maladie de Lyme durant le G7

Un employé au service de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) pendant le Sommet du G7 pourrait avoir contracté la maladie de Lyme, alors qu’il se trouvait sur le terrain à Charlevoix pendant l’événement.

Le Groupe intégré de la sécurité de la Gendarmerie royale du Canada a informé le Bureau de gestion des sommets (BGS) qu’un des employés en fonction durant le G7 qui se tenait à La Malbaie le 8 et le 9 juin dernier, pourrait être une autre victime de l’infection qui a fait du ravage depuis les dernières années aux quatre coins de la province.

La division de la sécurité du BGS qui est responsable de la santé, du mieux-être et de la sécurité des employés en milieu de travail a acheminé un courriel à tous ses employés pour les informer de la situation et leur fournir l’information sur les premiers signes et symptômes de cette infection.

Ce serait le premier cas répertorié dans la région de la Capitale-Nationale en 2018.

Le nombre de cas signalés dans la province a bondi de façon importante dans les dernières années.

Selon le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, le nombre d’individus qui ont développé la maladie dans la province du Québec est passé de 5 à 249 au cours des sept dernières années (2011-2017).