Une musicienne de Granby participera à une populaire émission américaine

Une musicienne de Granby, Emmanuelle Caplette, s'envolera pour New York et jouera de la batterie avec l'orchestre de l'émission américaine «Late Night with Seth Myers».

Ce talk-show diffusé sur les ondes de NBC attire des millions de spectateurs chaque semaine.

Emmanuelle Caplette sera la première musicienne non américaine à joindre le «House Band», du 16 au 19 juillet. Comme quoi son talent a été remarqué, et ce sont les Américains qui sont venus la chercher.

Tout un rêve qui se réalisera pour cette femme de 36 ans qui a fait ses débuts à la télé québécoise, il y a 12 ans avec Normand Brathwaite.

Cette expérience lui permettra de gagner en notoriété aux États-Unis. En plus de performer à la batterie, elle sera présentée au public.