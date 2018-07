6 complexes tout compris où séjourner en solo

Seriez-vous du genre à vous priver de partir en voyage sous le soleil parce que vous êtes seul? Vous ne devriez pas!

Certains hôtels ne facturent pas de supplément pour une réservation simple alors que d'autres font tout pour rassembler leurs clients et favoriser les échanges entre eux.

Voici six complexes tout compris où vous devriez songer à voyager en solo, selon le site JetSetter.

1. CHIC by Royalton Resorts, Punta Cana, République dominicaine. Que vous ayez envie de relaxer ou de faire la fête, cet hôtel pour adultes seulement saura combler vos attentes. Le complexe comprend 320 chambres au design moderne, sept restaurants et non pas un, mais bien deux bars dans les piscines. De quoi fraterniser avec les autres clients.

2. Melia Nassau Beach, All Inclusive, Bahamas. Ce n'est pas le monde qui manque dans cet hôtel de 694 chambres qui bénéficient toutes d'un balcon privé. Les chambres de la catégorie The Level ont été rénovées et offrent certains privilèges comme le service de préparation à la nuit. Vous aurez sans doute la chance de faire des rencontres à la piscine principale, fort occupée, dans laquelle se trouve un bar. Plutôt envie de relaxer? Les deux autres piscines sont plus calmes et il y a bien entendu la plage.

3. BodyHoliday, Ste-Lucie. Ce complexe tout compris a l'avantage de ne pas facturer de supplément pour les voyageurs qui réservent une chambre en occupation simple. Autre bénéfice inhabituel: certains traitements du spa sont inclus (oui, oui, inclus) dans le prix du forfait. Pour ce qui est du reste, l'hôtel est doté de cinq restaurants et de trois piscines.

4. Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana, République dominicaine. En quête d'amis ou de nouvelles connaissances? Il y a de fortes chances que vous tissiez des liens dans cet hôtel de... 1775 chambres en bordure de la magnifique plage de Punta Cana. Vous pourrez aussi profiter de neuf restaurants, 23 bars (!!!) et 13 piscines, dont l'une est exclusivement réservée aux adultes. Un terrain de golf de 18 trous conçu par Jack Nicklaus se trouve à proximité du complexe.

5. UNICO 20° 87° Riviera Maya, Mexique. Si vous en avez assez du côté un peu tape-à-l'oeil de la plupart des complexes tout compris, sachez que cet hôtel réservé aux adultes ouvert il y a à peine un an est fidèle à la culture mexicaine. Des oeuvres d'art locales sont exposées et disponibles pour achat et un calendrier d'événements comme des dégustations et des performances musicales vous permet de rester occupé si vous le souhaitez. Toutes les chambres sont équipées d'un bain-tourbillon extérieur ou d'une piscine semi-privée.

6. Breathless Montego Bay Resort & Spa, Jamaïque. Cet hôtel pour adultes seulement a été conçu de façon à rassembler les gens. Chaque mois, une thématique donne le ton aux célébrations. En juillet, par exemple, barbecues, concerts et spectacles de Rock'n Roll sont au menu alors qu'en août des partys de piscine et de mousse sont prévus. En octobre, place à l'Oktoberfest avec cuisine allemande et dégustation de bières, puis à l'Halloween. Parmi les autres avantages: service aux chambres 24 heures sur 24, accès illimité aux restaurants à la carte sans réservation, Internet sans-fil gratuit et appels gratuits vers le Canada et les États-Unis.