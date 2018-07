[À VOIR] Chuck Norris et des costumes en tout genre au 10e Comiccon

Des créatures mythiques et des superhéros envahissent Montréal pour le 10e Comiccon, et l’événement est aussi l'occasion de rencontrer plusieurs vedettes du cinéma américain.

Les organisateurs de l'événement attendent plus de 60 000 visiteurs ce week-end au Palais des congrès.

L'objectif pour plusieurs visiteurs: rencontrer les vedettes de leurs films et séries préférées. Moyennant une centaine de dollars, ils quittent avec, en main, un autographe.

Parmi les têtes d'affiche de cette dixième édition, l'acteur américain Chuck Norris, bien connu pour son rôle dans Walker, Texas Ranger.

«J'avais l'habitude de venir plusieurs fois dans les années 1970 et 1980, a-t-il raconté en entrevue à TVA Nouvelles. Quand j'ai commencé à jouer dans la série Walker Texas Ranger, j'avais moins de temps. Alors c'est un retour aux sources au Canada et j'adore ça!»

Et parmi ceux qui ont fait le plus déplacer les foules au Palais des congrès, Jason Momoa, acteur de Aquaman, de Game of Thrones et de La Ligue des justiciers.

Déguisements en tout genre

Quoi de mieux que de serrer la pince de son personnage préféré, si ce n’est que s'habiller exactement comme lui. C'est ce qu'on appelle le cosplay, et le phénomène fait de plus en plus d'adeptes au Québec.

Joël Lemay/Agence QMI Sur cette photo: Joe Potter (Splicer), Chantal Richard (Big Daddy) et Amy Ovans (Little Sister).

Joël Lemay/Agence QMI Sur cette photo: Danik Archambault (Joker).

Joël Lemay/Agence QMI Sur cette photo: Dylan Brewer, David Valente, Jessie Lacourse, Michael Landry et Jason Hejda.

Joël Lemay/Agence QMI Sur cette photo: Pascal Gauthier (Goldorak) et Manon Boulais (Transformers).

Joël Lemay/Agence QMI Sur cette photo: Nancy Foisy, Edgar Bonin, Oscar Bonin et David Bonin.

Joël Lemay/Agence QMI Sur cette photo: Alyssia Duval (Hela).

Joël Lemay/Agence QMI Sur cette photo: Svan Melms, Jimmy Luke et Evelyne Roberge.

Joël Lemay/Agence QMI Sur cette photo: Mathieu Lebfevre.

Joël Lemay/Agence QMI Sur cette photo: Mathieu Lebfevre.

Joël Lemay/Agence QMI Sur cette photo: Amy Brown (Chappie).

«Au final, c'est juste le fait de représenter le personnage que tu aimes, que ce soit d'un film ou d'un jeu vidéo, explique un participant. Les enfants viennent te voir, tu es un peu comme un superhéros pour vrai.»

«On forme tous une espèce de grande communauté en cosplay, dit un autre, qui personnifiait Superman. Donc, quand on vient, c'est aussi pour se retrouver, c'est une occasion qu'on n'a pas l'habitude de voir pendant l'année.»

Certains ont travaillé des mois sur leur costume.

«Tout est fait à la main, ça a pris beaucoup de temps, ça a pris à peu près quatre mois, mais ça a valu la peine», explique un autre.

-D’après le reportage de Bénédicte Lebel