Dracula et les siens en croisière

Lorsque Drac et les siens partent en vacances, ils ne se doutent pas que c’est le début de graves ennuis... Bienvenue dans le monde déjanté d’«Hôtel Transylvanie 3», là où tout est possible.

Le réalisateur Genndy Tartakovsky (choisi par George Lucas pour la série télévisée animée «Star Wars: Clone Wars» avant de devenir le maître d’œuvre des deux précédents «Hôtel Transylvanie») s’est directement inspiré de sa vie pour mettre en scène les nouvelles aventures de cette famille pas comme les autres!

«Mes beaux-parents nous ont déjà fait la surprise de nous offrir une croisière. Immédiatement, nous nous sommes dit que ce serait super de voyager sur un paquebot. J’aime mes beaux-parents, mais il n’en demeure pas moins que nous avons été ¨prisonniers¨ du bateau avec eux.»

«Pendant l’embarquement, parce que c’était une croisière de vacances, j’ai remarqué qu’il n’y avait que des familles. Et c’est à ce moment là que j’ai eu l’idée d’emmener notre famille de monstres en vacances. De plus, j’ai toujours eu envie de faire une histoire dans laquelle Drac tombait amoureux», a indiqué le cinéaste.

La croisière s’amuse...

C’est Mavis (voix de Selena Gomez en version originale) qui a l’idée d’offrir une croisière à Drac (voix d’Adam Sandler) ainsi qu’à toute la famille. Ce périple sera l’occasion de découvrir des lieux exotiques – tels le Triangle des Bermudes ou l’Atlantide –, mais aussi, pour Drac, d’avoir un coup de foudre pour Ericka (voix de Kathryn

Hahn), la capitaine du navire. Or, celle-ci est la descendante d’Abraham Van Helsing (voix de Jim Gaffigan), le redoutable chasseur de vampires, et elle a l’intention de supprimer Drac! Mavis et Jonathan (voix d’Andy Samberg) devront donc le protéger à tout prix.

«En sortant Drac et sa famille de leur hôtel, cela nous permet d’explorer le monde qui les entoure. Par exemple, ils prennent Air Gremlin pour se rendre à destination. Leur port est le Triangle des Bermudes qui est, littéralement un triangle au milieu de l’eau. La ville sous l’eau est l’Atlantide, que nous avons fait ressembler à un Las Vegas sous-marin», a précisé le réalisateur.

La production d’«Hôtel Transylvanie 3: les vacances d'été» – un «super film estival pour toute la famille», comme l’a souligné Andy Samberg a – n’a pas été de tout repos, même si Genndy Tartakovsky a créé un scénarimage («story-board») du film détaillant toutes les scènes.

Le Triangle des Bermudes, notamment, a créé quelques maux de tête aux équipes d’animation. Il s’agissait de rendre, à l’écran, un triangle de gigantesques chutes d’eau, au fond duquel se trouve une véritable montagne de bateaux qui y ont disparu.

Michael Ford, superviseur des effets visuels, a indiqué que, comme pour les deux opus précédents, il lui fallait, avec son équipe, «repousser les limites» de ce qui avait déjà été montré.

«Comment créer des chutes de milliers de pieds de haut qui tombent toutes dans un trou au milieu de l’océan? Quel en sera l’aspect visuel? Car nous n’avons aucune référence de laquelle nous inspirer! Puis, il y a les bateaux. Nous avons eu à dessiner tous ces bateaux que l’on voit détruits et rouillés. Nous devions donc imaginer une structure crédible que nous pouvions filmer sous tous les angles possibles. Il fallait aussi que cette montagne de bateaux soit non seulement immense, mais que le public ait l’impression qu’elle était là depuis des années. Cela a obligé nos équipes à utiliser toutes leurs connaissances, surtout que nous voulions que le tout reste amusant et comique, fidèle à l’esprit de la franchise.»

Quelques chiffres impressionnants...

- Genndy Tartakovsky a travaillé le scénarimage pendant 15 mois.

- L’équipe est composée de personnes originaires de 43 pays.

- Le bateau de croisière sur lequel Drac et sa famille voyagent comprend 5700 hublots.

«Hôtel Transylvanie 3: les vacances d'été» est présenté dans toutes les salles du Québec dès le 13 juillet.