«Espérons que la chance sera de notre côté», la dernière vidéo du secouriste mort dans la caverne

Samarn Kunan, ce plongeur qui a perdu la vie dans la caverne en Thaïlande, alors qu’il portait secours aux 12 jeunes et leur entraîneur, coincés depuis plus de deux semaines maintenant, avait publié une dernière vidéo avant de se joindre aux efforts de recherche.

Cet ancien plongeur de la marine thaïlandaise avait enregistré un bref message vidéo avant d’embarquer pour son vol vers Chiang Rai, le 1er juillet dernier, rapporte Reuters.

Voici l’intégralité de son message:

«Tout a été chargé dans l’avion, on est prêt à décoller, on devrait arriver à l’aéroport de Chiang Rai autour de 16h. Nous soutiendrons les plongeurs qui travaillent à la grotte Tham Luang. Nous partons avec une équipe médicale des Navy également. Des plongeurs de la World diving company nous soutiendront également avec de l’équipement pour cette mission de sauvetage. On se voit ce soir à Tham Luang, Chiang Rai. Espérons que la chance sera de notre côté et ramenons les enfants à la maison», a expliqué le secouriste.

Samarn est mort tôt vendredi après que lui et un autre volontaire soient revenus de la mise en place de réservoirs d'oxygène au fond de la grotte. Il est tombé inconscient et les efforts déployés par son partenaire pour le réanimer ont été inutiles, a déclaré l'unité SEAL à laquelle il appartient.

Samarn a quitté l'unité en 2006 pour travailler à l'aéroport principal de Suvarnabhumi à Bangkok en tant qu'officier de secours d'urgence.

Sur son compte Instagram, il a semblé être un cycliste avide, affichant plusieurs photos de lui-même en vélo de montagne.