Il dit avoir fait une «agression propre»

Un psychologue estime qu’un violeur ayant qualifié «d’agression propre» les sévices qu’il a infligés à une Montréalaise pendant près de 24 heures n’aura pas besoin d’une surveillance accrue en sortant de prison.

Plusieurs constats amènent le psychologue Jean-Philippe Vaillancourt à conclure que Patrick Lévesque Paquette ne devrait pas être déclaré délinquant à contrôler, comme le requiert la Couronne.

D’abord, le risque de récidive sexuelle de l’homme de 27 ans est évalué à modéré élevé — comparativement à élevé.

De plus, le violeur suit une thérapie privée depuis un an et veut apprendre à développer son empathie.

Enfin, l’agresseur n’est pas considéré comme un psychopathe, selon les évaluations présentées en cour.

L’expert a partagé ses conclusions avec le juge Gilles Charpentier hier, au palais de justice de Saint-Hyacinthe, lors des observations sur la peine de l’accusé.

Risque «assumable»

Pour le thérapeute, qui témoignait en défense, l’ex-militaire ayant plaidé coupable à 14 infractions ne nécessitera pas de surveillance particulière à la fin de sa peine de détention, qui s’annonce longue.

«Il reste beaucoup de travail à faire pour cet individu-là, c’est indéniable. Mais je pense que les programmes mis en place par le Service correctionnel du Canada feront en sorte que le risque que M. Lévesque Paquette représentera au moment de sa sortie sera assumable [pour la société]», a affirmé M. Vaillancourt hier.

Plus tôt cette semaine, un psychiatre ayant rencontré l’accusé à la demande du tribunal avait quant à lui suggéré que ce dernier soit étroitement surveillé pendant au moins cinq ans à sa sortie de prison.

Le psychologue Vaillancourt admet toutefois que le modus operandi du jeune homme est inquiétant.

Menottes et jouets sexuels

En novembre 2015, le résident de Québec a parcouru plus de 240 kilomètres pour enlever et agresser sexuellement, pendant de longues heures, une

Montréalaise rencontrée sur un site de petites annonces.

Le violeur avait soigneusement planifié son crime en plus d’apporter divers objets pour l’accomplir, notamment des menottes, des jouets sexuels, des armes — couteaux et Taser Gun — et des gants.

Contre-interrogé par la procureure de la Couronne hier, Lévesque Paquette a affirmé avoir porté des gants de latex au motel de Mont-Saint-Hilaire où il a amené la victime afin de ne pas toucher directement aux vêtements de la jeune femme.

«À sa place, je n’aurais pas voulu que quelqu’un touche à mes vêtements», a-t-il expliqué.

«Auriez-vous aimé être violé pendant toute une nuit?» a rétorqué Me Sandra Bilodeau.

L’accusé a répondu par la négative, ajoutant qu’il avait «essayé de faire ça le plus proprement possible», arguant qu’il n’avait pas battu la jeune femme, qu’il ne l’avait pas sodomisée et qu’il lui avait offert de la nourriture, entre autres.