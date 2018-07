«Le retour du héros»: frais et sympa!

Jean Dujardin et Mélanie Laurent se donnent la réplique dans cette amusante comédie estivale signée Laurent Tirard.

Après «Le petit Nicolas», «Astérix et Obélix: au service de Sa Majesté» et le décevant «Un homme à la hauteur», également avec Jean Dujardin, Laurent Tirard renoue avec une forme de comédie qui fleure bon la nostalgie.

Finement rédigé (Laurent Tirard est l’auteur de ce scénario, coécrit avec son fréquent collaborateur Grégoire Vigneron), «Le retour du héros» débute en 1809, alors que le capitaine Neuville (Jean Dujardin) vient de demander en mariage la main de Pauline Beaugrand (Noémie Merlant). Mais voilà, les guerres napoléoniennes font rage et Neuville doit rejoindre les troupes de l’empereur.

Mais il ne donne aucun signe de vie. Voyant Pauline dépérir, Élizabeth (Mélanie Laurent), sa sœur, a l’idée de se faire passer pour le capitaine et d’envoyer des lettres à Pauline. Dotée d’une imagination débordante, Élizabeth invente au fiancé des aventures aussi rocambolesques que flamboyantes... avant de le faire mourir.

Mais voilà. Un jour, Neuville réapparaît. Désormais indigent, il explique à Élizabeth avoir déserté. Notre homme décide néanmoins de revenir au château des Beaugrand, même si Pauline est désormais mariée et mère de famille.

Filmé en costumes d’époque et dans des châteaux français, «Le retour du héros» est une comédie légère et intelligente, qui compte beaucoup sur le talent des deux acteurs principaux pour faire fréquemment sourire.

Les dialogues possèdent une modernité surprenante, le personnage de Mélanie Laurent exigeant la parité salariale, celui de Jean Dujardin montant une escroquerie à la Bernard Madoff. Autres moments dignes d’intérêt, les rapports entre les deux protagonistes (même si on devine bien comment tout cela va se terminer) ainsi que les dialogues sur la créatrice (Élizabeth) et sa création (la légende du capitaine Neuville).

En regardant «Le retour du héros», on pense évidemment à du vaudeville, à des comédies absurdes et fantasques avec Jean-Paul Belmondo, Marlène Jobert (même si Mélanie Laurent ne possède pas la même fantaisie) et consort. On passe donc un agréable moment plein de fraîcheur, sans surprise toutefois.

Note: 3 sur 5