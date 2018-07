«L'urgence de vivre est plus présente» - France Castel

«Quand l’amour se creuse un trou» raconte une histoire d’amour des plus déstabilisantes entre une femme à l’automne de sa vie et un adolescent en quête d’identité et de liberté. Dans le contexte de la sortie de ce film au thème audacieux, France Castel a accepté de se confier sur ce rôle et sur sa démarche de comédienne au parcours atypique. Toujours aussi lumineuse, la dame de 73 ans a assurément encore le feu sacré.

France, en lisant le scénario de ce film écrit et réalisé par Ara Ball, avez-vous hésité avant d’accepter ce rôle?

J’ai été séduite! Chaque réplique de ce scénario a été écrite à la main. Il y avait une poésie inhabituelle dans les dialogues. Ce jeune réalisateur s’intéresse à tous les sujets tabous qu’il est important, selon moi, d’aborder dans la vie et dans l’art. J’ai voulu appuyer ça, mais j’avais peur. Comme je craignais d’y être confrontée, on dirait qu’il fallait que j’aille vérifier.

Êtes-vous d’accord pour dire que ce film serait un peu le «Harold et Maude» d’aujourd’hui?

Oui. Le réalisateur ne s’en cache pas. Ce film est en quelque sorte un hommage à sa grand-mère, qui lui a fait découvrir le cinéma. «Harold et Maude» est un des premiers films qu’il a aimés.

Outre Robert Naylor – qui joue Miron, un jeune de 17 ans –, on retrouve Julie Le Breton et Patrice Robitaille dans le rôle de ses parents. Ceux-ci sont décontenancés quand ils découvrent que Florence, votre personnage, a une liaison avec leur fils. Mais vous leur dites d’ouvrir leur cœur...

Au fond, elle fait du bien à ce garçon: il doit rattraper son secondaire. Il est désormais motivé, il étudie fort. Robert Naylor a tenu son rôle avec beaucoup de rigueur. J’ai beaucoup d’admiration pour lui.

L’amour et la solidarité transparaissent dans vos regards malgré la très grande différence d’âge.

Leur histoire débute par une amitié. Florence constate que le jeune Miron est malheureux et qu’il se cherche. Elle lui apporte sa vision sereine de la vie, le rassure et calme ses inquiétudes. Elle est la veuve d’un poète, et ses enfants sont à l’étranger. Elle a perdu sa jeunesse, mais, avec Miron, elle retrouve l’essence de ce qu’elle est. Il naît entre eux une grande amitié qui fera place à une attirance troublante...

Comment avez-vous abordé le fait de jouer des scènes plus audacieuses?

J’ai trouvé ça confrontant. Embrasser un très jeune homme allait éliminer le réflexe maternel que j’ai naturellement avec les gens de cet âge. Mais il faut savoir se donner au personnage. Cela dit, l’ambiance était bonne, et nous avons beaucoup ri; nous n’avons joué qu’une fois les scènes intimes. Je ne voulais pas être couverte. Tant qu’à le faire, je voulais qu’on voie clairement qu’il s’agit d’une femme plus vieille que lui. Mon approche a été de ne pas juger cette histoire d’amour.

Croyez-vous que ce film pourrait choquer?

Certains vont dire :«Pourquoi s’est-elle permis de faire ça?» J’en suis devenue consciente quand ç’a été terminé. Mais je me suis dit que toutes les objections à propos de cette relation étaient clairement exprimées par les parents de Miron dans le film.

Comment votre entourage a-t-il réagi?

Mon conjoint m’a surtout parlé du lien d’amour entre les deux personnages. Il sait que ce n’est qu’un rôle. Il était content, et moi, soulagée. Pour ma part, j’ai trouvé plus difficile de regarder le film que de le faire, parce que je suis capable de m’abandonner en tant qu’actrice. Quant aux gens plus jeunes qui verront le film, je ne pense pas qu’ils en seront choqués. Il y a un lien fort, une grande humanité et un profond respect mutuel dans la relation de Florence et Miron.

Peut-on dire que, somme toute, les sentiments amoureux transcendent l’âge?

À ce point-là, je ne suis pas certaine, mais en règle générale, oui. Si j’étais tombée profondément amoureuse d’un jeune homme comme ça, je ne crois pas que j’aurais encouragé la sexualité. Mais comme on le voit dans le film, Miron n’est pas un puceau, à la différence des personnages dans «Harold et Maude». Cela dit, je pense en effet que l’amour transcende l’âge.

Diriez-vous que ce rôle de Florence a été l’un des plus difficiles de votre carrière?

Certainement l’un des plus confrontants, mais je me suis dit: «Tant qu’à le faire, faisons-le dans l’extrême, puisque j’ai toujours vécu dans l’extrême.» Je n’ai plus besoin d’être aimée coûte que coûte. Si les rôles que j’endosse doivent choquer, eh bien, ils choqueront.

Dans le film, Florence vit intensément le moment présent. Êtes-vous comme ça dans la vie?

J’essaie de vivre de cette façon, parce que le moment qu’on vit est la seule chose qui nous est assurée.

À 73 ans, quel regard portez-vous désormais sur la vie?

J’ai toujours ressenti une urgence de vivre. C’est sûr qu’aujourd’hui, elle est beaucoup plus présente. J’ai plein d’amis qui partent, d’autres qui sont malades. La vie demeure mystérieuse et intrigante. Je regarde mes enfants et mes petits-enfants vieillir. Je ressens plus de tendresse face à la vie malgré tout ce qui se passe d’épouvantable.

Vous trouvez-vous privilégiée de travailler encore autant?

Je me trouve chanceuse, d’abord parce que je suis en santé. J’ai la chance d’être multidisciplinaire au sens où je peux animer, jouer et chanter. Je crois aussi être quelqu’un avec qui il est facile de travailler. C’est peut-être aussi dû au fait que j’ai un casting particulier — je pense que peu d’actrices de ma tranche d’âge auraient joué Florence.

Quel est votre secret pour être encore rayonnante? Le secret, c’est d’être à jour avec son histoire personnelle. Ça nécessite un travail intérieur. Mon médecin m’a toujours dit que, si on veut garder sa jeunesse, il faut travailler pour la conserver. J’ai mangé tout ce que je voulais, mais je dois maintenant faire attention tout en étant active. J’essaie de respecter les années que j’ai et de rester connectée avec le plaisir des choses. De plus, je médite tous les jours.

Le fait d’être en amour a-t-il un rôle à jouer dans cet équilibre?

Bien sûr! Mais l’amour change avec l’âge. Vieillir avec un bon compagnon de vie que j’aime tendrement est essentiel pour moi. Nous ne sommes peut-être plus autant dans la passion après 17 ans, mais nous sommes dans l’acceptation de l’un et de l’autre.

Quels sont vos petits bonheurs quotidiens?

Ils sont tout simples. J’étends encore mon linge dehors. J’aime arroser mes plantes, aller promener mon chien, aller à la montagne. J’ai une petite maison à la campagne où j’aime me retrouver.

France Castel aime-t-elle autant rire et s’amuser qu’avant dans la vie?

On dirait que la flamme ne s’éteint pas... J’ai plus de discernement et j’ai moins besoin d’être euphorique. Avant, c’était un peu maladif. Je n’aimais pas le neutre, je n’étais pas bien là-dedans. Je suis maintenant plus stable, mais les moments d’intensité qui se présentent, je les attrape tous. Je pense que c’est pour ça que la batterie de mon énergie reste chargée...

Le feu sacré d'une actrice

Le film «Quand l’amour se creuse un trou» est présentement à l’affiche. On verra également France Castel à partir de septembre dans une version théâtrale de «Tanguy».

«J’incarne une grand- maman d’Outremont un peu snobinarde, très attachée à son petit-fils, dont elle sait très bien qu’il va coller longtemps à la maison. C’est une irrévérencieuse un peu chiante. Ça va être amusant à jouer.»

On la verra aussi l’hiver prochain dans «La Renarde», le spectacle-hommage à Pauline Julien qui a ouvert les Francos 2018. Par ailleurs, France Castel pourrait encore nous surprendre: «Je vous réserve peut-être une surprise quant à un ¨one woman show¨. On m’a toujours dit que j’en ferais un. Des gens m’ont sollicitée, et nous sommes en pourparlers. Ça s’appellerait ¨Autour de France¨. Aurai-je le courage et l’énergie d’endosser un tel show à mon âge? On verra bien...»

«Quand l'amour se creuse un trou» est à l'affiche. France jouera dans «Tanguy» du 17 au 21 octobre à la salle Pierre-Mercure du Centre Pierre-Péladeau à Montréal. Pour info: centrepierrepeladeau.uqam.ca.