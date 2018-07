Marjo a toujours le feu sacré

Plus de 40 ans après ses débuts, Marjo est toujours aussi heureuse de monter sur scène. Elle multiplie les spectacles tout au long de l'année et n'envisage pas de réduire ses activités, même si elle célébrera bientôt ses 65 ans.

Être en tournée et jouer aux quatre coins de la province, c’est comme des vacances, pour Marjo. «On voyage et on donne du plaisir, il n’y a rien de mieux!»

Aussi incroyable que cela puisse paraître, la chanteuse participera pour la première fois au Festival en chanson de Petite-Vallée le 6 juillet. «On m’avait déjà demandé d’y participer au début des années 2000. À ce moment-là, je vivais dans Charlevoix. J’avais décidé de me retirer du milieu de la musique, alors j’avais refusé l’invitation. Ce sera donc une première pour moi cette année, et je serai en doublé avec Andréanne A. Malette.»

Auparavant, la chanteuse a notamment usé la scène des Francos, le 13 juin, accompagnée de ses quatre musiciens. «Je joue avec ce que j’appelle ma formule ¨Beatles¨, c’est-à-dire deux guitares, une basse et une batterie. On fait des chansons de Corbeau et de Marjo; c’est ça, mon répertoire. Je n’ai pas de nouvelles chansons parce que je suis toujours sur la route. J’ai beaucoup de contrats à honorer.»

Depuis qu’elle gère elle-même ses affaires, Marjo avoue faire plus de 60 spectacles par an. «Je n’ai plus de gérant depuis 2010. Je m’autoproduis et je n’arrête jamais. Je suis constamment sur scène. En plus, je dois faire toute la paperasse, mais je trouve que c’est plus facile de faire ça soi-même que de donner ça à quelqu’un. C’est aussi parce que ça fait 43 ans que je suis dans le métier, que j’en connais les rouages et que j’ai des contacts. Quant à la raison pour laquelle il n’y a pas de nouvelles chansons, c’est que ça me prendrait au moins trois mois, tranquille dans mon coin, pour en créer de nouvelles. Ça voudrait surtout dire que je ne ferais pas de spectacles pendant ce temps-là.»

Incroyable longévité

Marjo ne se lasse pas de chanter sur scène et de rencontrer le public après les spectacles, un public qui couvre d’ailleurs toutes les générations.

«Les offres rentrent; ça veut dire que les gens ont envie de me voir, alors je ne vais pas leur dire que j’ai besoin de prendre un ¨break¨. Je n’ai pas envie de ça. En spectacle, je m’aperçois aussi que mes chansons sont devenues intemporelles, ce sont des classiques. Certains me demandent aussi des chansons que je ne fais habituellement plus, et que j’ai parfois un peu oubliées. Il y a deux ans, à Acton Vale, une personne m’a demandé de chanter ¨Trop d’amour¨. Comme je ne la faisais plus depuis longtemps, je lui en ai fait une partie a cappella. Après le show, j’ai dit à mes musiciens qu’on devrait la refaire parce qu’elle est très aimée. Ce qui est le fun, c’est que pratiquement toutes mes chansons sont reprises en chœur par le public.»

La débordante énergie de Marjo ne semble pas vouloir se calmer avec les années, elle qui va fêter ses 65 ans le 2 août. «Ma maman a 93 ans. Elle est très belle et à son affaire. Je pense qu’elle m’a donné de bons gènes, mon cerveau fonctionne vite. Je suis très fière, à mon âge, de pouvoir encore faire mon métier comme si j’avais 22 ans.»

Dans ses spectacles, elle ne se ménage pas: elle court et saute partout. Pour garder cette énergie, elle a banni les mauvaises habitudes. «La nicotine ne fait plus partie de ma vie, ni l’alcool. Ces deux poisons ont été éliminés. J’ai arrêté la cigarette il y a huit ans, et l’alcool il y a trois ans. Je suis une nouvelle personne saine. J’avais souvent essayé d’arrêter de fumer dans le passé. J’avais une grande sœur qui me disait: ¨Jojo, si tu n’arrêtes pas, plus tard, tu vas traîner ta bombonne.¨ C’est une image qui m’a vraiment fait peur. À un moment donné, du jour au lendemain, j’ai décidé que j’arrêtais. C’est ce que j’ai fait et ça a marché.»