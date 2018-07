Maxim Roy, en images et en musique

Actuellement à l’affiche de «La chute de l’empire américain» de Denys Arcand, Maxim Roy a découvert sa vocation grâce à Steven Spielberg.

Maxim, quel est votre premier souvenir d’une salle de cinéma?

Le premier film que j’ai vu au cinéma est «E.T. l’extraterrestre» quand j’avais sept ans. C’est là que je me suis dit que c’est ce que je voulais faire dans la vie. [...] Je me souviens aussi que j’avais pleuré comme une madeleine! J’étais en sanglots!

Un film qui a eu une influence sur vous?

«Le magicien d’Oz» et «La mélodie du bonheur». Je les ai vus quand j’étais très jeune et ils reliaient ce que j’aimais, la musique et le cinéma. J’ai toujours adoré les comédies musicales. L’univers magique d’Oz... le fait que Dorothée habitait sur une ferme et moi aussi... Dans mon esprit, le lion, le bûcheron en fer blanc et l’épouvantail étaient comme mes frères. Je pense que je m’identifiais beaucoup à Dorothée! «La mélodie du bonheur» m’a fascinée parce que c’était basé sur une histoire vraie, la musique, c’était d’un romantisme extraordinaire, j’étais d’ailleurs une enfant très romantique. Il y avait, dans ces deux films, tout ce que j’aime dans la vie.

Dans quel univers de film aimeriez-vous vivre?

J’aime les univers dans lesquels les bons et les méchants sont clairs, comme par exemple «Le seigneur des anneaux». Il n’y a pas d’ambiguïté, c’est noir ou blanc. Je me sens bien dans ces univers-là.

Qui a été votre premier «kick» au grand écran?

Elliott [NDLR: incarné par Henry Thomas] dans «E.T. l’extraterrestre»! Encore aujourd’hui, si j’avais un fils, je l’appellerais Elliott. L’une de mes amies est amie avec lui et m’a proposée de me le présenter. J’ai refusé! C’est le «kick» de mes sept ans!

La trame sonore qui a bercé votre adolescence?

Celle de «La folle journée de Ferris Bueller»!

Un film qui vous fait pleurer?

Il y en a tellement! Je pleure à rien! Les pubs me font pleurer! Le film où, jeune adulte, j’ai été touchée, fâchée, devant lequel j’ai ressenti plein d’émotions, de frustrations, de peine, c’est «Danse avec les loups». Ce film m’a marquée parce que c’est la première fois que l’être humain me faisait de la peine.

Quel(e) acteur(trice) vous fascine?

J’adore Kate Winslet. C’est une actrice qui me touche énormément en tant qu’adulte. Quand j’étais plus jeune, j’aimais beaucoup Debra Winger. J’ai d’ailleurs acheté «Tendres passions» il y a deux ans. J’aime aussi regarder Julia Roberts; elle possède un charisme et un côté très attachant. Quelqu’un m’a déjà dit que les acteurs capables de rire et pleurer en même temps dans une scène étaient rares. Et Julia Roberts le fait tellement bien! Elle a une espèce de légèreté dans son jeu, sans jamais être mélodramatique.

Avec quel réalisateur aimeriez-vous travailler?

Il y en a plusieurs! Steven Soderbergh, dont j’aime beaucoup la façon qu’il a de raconter une histoire. Je viens de commencer «Mosaic», sa nouvelle série télévisée avec Sharon Stone. Il crée des univers intéressants dans lesquels j’embarque, ce qui m’amène à Denis Villeneuve. Lui aussi crée des univers, tout comme Jean-Marc Vallée. Ridley Scott aussi!

Quel rôle étiez-vous née pour jouer, mais qu’on ne vous a jamais proposé?

J’aimerais beaucoup faire quelque chose à la «Monster» avec Charlize Theron, quelque chose de complètement pété pour lequel on ne penserait jamais à moi.