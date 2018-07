Milos Raonic accède au quatrième tour

Le Canadien Milos Raonic a remporté son match de troisième tour du tournoi de Wimbledon, samedi. L'Ontarien, 13e favori et 32e joueur mondial, a défait l'Autrichien Dennis Novak, 171e et issu des qualifications, par le pointage de 7-6 (5), 4-6, 7-5 et 6-2.

La rencontre s'était amorcée la veille, étant suspendue en raison de la noirceur alors que le pointage était de 7-6 (5), 4-6 et 6-5 en faveur de Raonic.

Le Canadien est sorti des blocs, samedi, en brisant son rival dès la reprise du jeu pour s'adjuger la troisième manche. Puis, il a refait le coup à son rival à la quatrième partie du dernier set.

Raonic affrontera au quatrième tour l'Américain de 23 ans MacKenzie McDonald, 103e au monde.

Au final, le Canadien a claqué 28 as et n'a commis que trois doubles fautes. Il a réussi 70 % de ses premières balles de service et n'a fait face qu'à cinq balles de bris au cours de ce duel de 2 h 31 min.