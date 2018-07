Pastel: demandes spéciales

Pastel est auteure, compositrice et interprète, mais l'instant d'un album, elle n'est qu'interprète... ou presque. La jeune artiste, ex-participante à «La Voix», a choisi de reprendre, à sa façon, de grands succès pour offrir à ses fans un nouveau disque qui a pour titre «Between the Streets».

Pour plusieurs, Pastel a été une découverte, alors qu’elle participait, il y a deux ans, à la populaire émission «La Voix». Au cours de cette édition, elle a été de l’aventure jusqu’aux étapes des Chants de bataille.

«J’avais toujours été contre les concours. C’est la seule fois où je me suis présentée à une chose comme celle-là. La raison est simple: je suis auteure et compositrice folk en anglais, donc ce n’est pas vraiment dans mes cordes de participer à de tels concours. De plus, je ne me considère pas comme une chanteuse à voix. Mais je suis quand même allée aux auditions de ¨La Voix¨, et ç’a marché. J’ai trouvé l’aventure le fun parce que j’ai pu rester moi-même. Par exemple, on m’a laissée faire du Bob Dylan», raconte la jeune femme qui vit de la musique depuis une décennie.

Questionnée sur l’apport de son passage à «La Voix», Pastel répond sans aucune hésitation. «Ah, oui! Je pense que j’ai été un beau coup de cœur, et mon ¨fan base¨ a augmenté.» Elle dira ensuite qu’elle a continué à faire des spectacles, notamment à Toronto, puisqu’une nouvelle a changé certains plans. «Je suis tombée enceinte et j’ai pris un congé sabbatique.»

Des reprises originales

«Between the Sheets» est le quatrième opus de Pastel, et elle y a travaillé pendant plusieurs mois. Il y a bien des années, elle avait lancé deux albums de compositions originales et, quelque temps après «La Voix», elle avait fait de même avec un EP. Pour «Between the Sheets», Pastel a choisi d’aller vers des reprises. «Un jour, j’ai fait ma version d’une chanson de ¨Grease¨ sur ma page Facebook, et elle a beaucoup plu. On me l’a beaucoup demandée par la suite.»

Les demandes spéciales ont commencé à devenir une habitude pour Pastel, à un point tel qu’elle en est arrivée à une conclusion, d’autant plus qu’elle avait du temps pour le faire. «Je me suis dit que, tant qu’à être à la maison, en congé de maternité, je ferais un album de reprises. Mais avec des versions complètement originales parce que, pour moi, de juste reprendre une chanson telle quelle, ça ne m’intéresse pas.»

Ce qui l’intéresse: apporter sa couleur à des succès. Ce qu’elle a fait avec les chansons de «Between the Sheets». Elle dira aussi qu’elle avait préalablement fait une sélection d’une trentaine de chansons. «Quand j’avais une bonne idée et que les choses se mettaient en place naturellement, je choisissais la chanson.»

Voici quelques-unes des raisons de ses choix. «You Can’t Hurry Love» (Phil Collins): «Je tripe sur le texte, mais la musique originale m’énerve.» «Beast of Burden» (The Rolling Stones): «Cette chanson va vraiment chercher mon côté sexy. Je l’interprète avec Tim Brink, un finaliste à ¨La Voix¨.» «Love Is a Battlefield» (Pat Benatar): «Je la fais en duo avec Tova, une finaliste de ¨La Voix¨. J’ai voulu la refaire sur un rythme autre que celui des années 1980.» «Tiny Dancer» (Elton John): «Elton John est un de mes auteurs-compositeurs-interprètes préférés. J’ai prénommé mon fils Levon en raison d’une de ses chansons.»

Un volume 2 à l'automne

Au moment de l’entrevue, quelques jours avant la sortie du disque en magasin, Pastel savait déjà qu’il y aurait un volume 2 à l’automne. Les demandes spéciales ne cessent de rentrer. Et en février 2019, un autre album sera offert. «J’ai signé avec une compagnie de disques, et on prépare un album dans le style pop-folk.»

D’ici là, Pastel pourra être vue en spectacle cet été, notamment à Saint-Sauveur, le 2 août, et à Trois-Rivières, à la mi-septembre.