«Plonger»: eaux troubles

Lorsque Mélanie Laurent se transforme en réalisatrice, elle choisit toujours des sujets profonds. Il suffit de penser aux très bons «Respire» et «Demain».

Avec «Plonger», dont elle a écrit le scénario, adapté du roman de Christophe Ono-dit-Biot, qui a gagné le Grand prix du roman de l'Académie français, elle focalise son attention sur une femme.

Elle, c’est Paz Aguilera (Maria Valverde), photographe espagnole, amoureuse de César (Gilles Lellouche), un reporter de guerre. «Plonger» s’ouvre sur leurs ébats à l’arrière d’une voiture. Ils sont heureux, follement amoureux l’un de l’autre et ne se quittent plus. Puis, c’est l’accident.

Non sans une certaine appréhension, Paz apprend à César qu’elle est enceinte. Or, contrairement à ce que craignait la jeune femme, son amoureux est ravi. Sa grossesse est radieuse, tout se déroule à merveille, y compris l’accouchement.

C’est lorsque le bébé est là que tout se gâte.

Les pleurs incessants du nourrisson la rendent folle, le sommeil lui fait défaut. Malgré l’aide de César, Paz devient l’ombre d’elle-même et son travail s’en ressent. Elle a l’impression de n’être plus qu’une machine destinée à subvenir aux besoins élémentaires de son enfant. Elle décide alors de partir, laissant derrière elle son conjoint et son bébé.

Et, sans nouvelles d’elle, César part à sa recherche.

Comme dans «Respire», Mélanie Laurent sait, en quelques plans, saisir l’état d’âme d’un personnage. Les dialogues ne sont là que pour expliquer certaines choses, sa caméra faisant passer la majorité des émotions.

Paz ne parvenant pas à exprimer clairement ce qu’elle ressent devant son enfant, c’est à la réalisatrice qu’il revient de capter le désarroi, les doutes et la douleur du personnage, exprimés trop pudiquement par Maria Valverde. Étrangement, Gilles Lellouche ne convainc pas. Oscillant entre agacement, colère et incompréhension, le personnage de César ne tarde pas à devenir totalement étranger au spectateur.

Quelques scènes magnifiques (les dernières, notamment, et celles du couple en train de s’ébattre) ne suffisent malheureusement pas à compenser.

Note: 3 sur 5