Serge Dessureault, qui a perdu la vie au cours des dernières heures en tentant d’atteindre le sommet du K2, avait un grand souci de la sécurité.

Après avoir frôlé la mort sur la même montagne en 2016, l’alpiniste québécois, qui était aussi pompier à la caserne 19 à Montréal, était conscient des risques et ne lésinait pas sur les mesures à prendre, selon son ami et journaliste au Journal de Montréal François-David Rouleau.

«On savait que la météo était très capricieuse cette année dans le Karakoram, la chaîne montagneuse dans le nord du Pakistan, avec beaucoup de neige. Serge prônait vraiment la sécurité et, il y a peut-être cinq jours, avait vu une fenêtre de beau temps pour monter jusqu’au camp 2, à 6700 mètres», a-t-il expliqué en entrevue sur les ondes de LCN.

Selon M. Rouleau, la météo a grandement changé au cours des dernières semaines sur le K2, alors que les conditions s’annonçaient d’abord favorables pour M. Dessureault et les deux autres alpinistes québécois qui l’accompagnaient.

«Quand ils sont arrivés au camp de base, vers la mi-juin, il disait : C’est merveilleux, on a moins de neige qu’en 2016! Et Dame nature a complètement changé les plans avec des chutes de neige en grandes quantités. [...] Ce sont vraiment des conditions très difficiles.»

Quelques heures à peine après avoir appris la nouvelle, M. Rouleau ne comprend toujours pas ce qui a pu se passer.

«À 6700 mètres, c’est une chute fatale. C’est incompréhensible pour le moment parce qu’on se lève un samedi matin, on est supposé avoir de bonnes nouvelles [...] et on apprend une tragique nouvelle comme celle-là quand on sait que son mot d’ordre c’était la sécurité.»

François-David Rouleau communiquait régulièrement avec Serge Dessureault depuis le début de son expédition alors que les deux hommes s’écrivaient une ou deux fois par jour.

«Il voulait tellement devenir le premier Québécois à atteindre le deuxième sommet du monde. C’était vraiment en lui et aujourd’hui on parle de lui au passé... C’est tragique.»