Succès au-delà des frontières pour 2Frères!

Il y a quelques semaines, les frères Sonny et Érik ont participé à la 12e édition du Festival Pully Lavaux à l’heure du Québec, en Suisse. Ils y ont remporté le prix Guy Bel, remis chaque année aux meilleurs interprètes masculins. Rencontre avec Sonny, qui nous relate les détails de cette belle aventure!

«Ce festival est spécial pour nous, car on y a un contact privilégié avec le public, explique le chanteur. ll y a deux ans, on y avait reçu le prix de la Révélation de l’année. C’est donc une relation particulière. Les gens ont du plaisir à nous écouter, et, nous, on en a à chanter pour eux.»

Une belle carte de visite

Sonny ne s’en cache pas: son frère et lui caressent depuis longtemps l’idée de percer le marché européen francophone.

«Comme on ne parle pratiquement pas anglais, c’est certain que l’idée d’une carrière anglophone nous inspire moins. Mais on aimerait beaucoup tenter notre chance en France. Pour l’instant, la réponse de la Suisse est excellente. Là-bas, notre album n’est pas disponible en copie physique. On avait 200 exemplaires dans nos valises, et on n’en a rapporté aucun. On est très heureux!» L’idée d’une carrière en France a beau être un rêve pour le duo, il n’est toutefois pas question de négliger le public québécois pour autant.

«Le Québec, c’est chez nous, et on ne veut pas briser le lien privilégié qui existe entre nous et nos fans. C’est pour ça que, dans l’immédiat, l’idée de percer en France n’est encore qu’un projet. Il faudrait aller s’installer là-bas pour un certain temps, et ce serait difficile pour nous de le faire en ce moment.»

Un été en famille

Pour l’instant, les deux frères se concentrent sur la tournée de spectacles qu’ils présenteront au cours de la belle saison.

«On a un été moins fou que l’année dernière, puisqu’on a 11 spectacles au lieu de 31. On va donc prendre le temps de respirer un peu. Ma fille, Charlie, a six ans. Elle vient de terminer sa première année scolaire. Elle est très fière, et son papa aussi. Là, on a hâte de passer du temps en famille! On n’a pas de grand voyage de prévu, mais, comme ma blonde vient du Saguenay, on va assurément aller y faire un tour. J’aimerais bien que ma petite famille soit du prochain voyage en Suisse. Lausanne est un endroit magnifique: il y a des paysages à couper le souffle et, en plus, il n’y a pas la barrière de la langue.»

Pour suivre les activités du groupe, visitez 2freres.com.