Un alpiniste québécois perd la vie sur le K2

Un alpiniste québécois a perdu la vie au cours des dernières heures alors qu’il tentait d’atteindre le sommet du K2, à la frontière entre le Pakistan et la Chine.

Serge Dessureault, 53 ans, a fait une chute mortelle à proximité du camp 2, à environ 6700 mètres d'altitude. Ses proches ont été avisés dans la nuit de vendredi à samedi.

«Tragique nouvelle du côté du K2. C'est avec une tristesse indescriptible que nous annonçons le décès de Serge ce matin. À 9h25 heure du K2 (0h25 au Québec), Serge a fait une chute près du camp 2 à 6700 mètres d'altitude. Son corps a été retrouvé», a-t-on annoncé sur la page Facebook Serge Dessureault, Maurice Beauséjour et Nathalie Fortin au K2.

Le corps de Serge Dessureault, qui était pompier à la caserne 19 à Montréal, aurait déjà été rapatrié au camp de base, selon François-David Rouleau, journaliste au Journal de Montréal et ami de l'alpiniste. Les deux autres alpinistes qui l'accompagnaient songeraient à mettre fin à leur aventure et à rentrer au pays.

M. Dessureault avait déjà tenté d'atteindre le sommet du K2 en 2016, mais il avait frôlé la mort dans une avalanche.

«Il voulait tellement devenir le premier Québécois à atteindre le deuxième sommet du monde. C’était vraiment en lui et aujourd’hui on parle de lui au passé... C’est tragique», a affirmé M. Rouleau en entrevue sur les ondes de LCN.

Centaines de réactions

La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux alors que la publication de la page Facebook officielle de l'expédition a été partagée des centaines de fois en à peine une heure.

Les messages de sympathie se sont aussi multipliés.

«Triste nouvelle. Partir en faisant ce que tu aimes le plus, mais à un si jeune âge. Mes plus profondes sympathies», a entre autres commenté Renée Pelletier.

Des collègues pompiers ont aussi réagi sur la même page.

«Mes sympathies à toute la famille, aux proches et à la grande famille du SIM. On vient de perdre un monument et un être exceptionnel», a écrit un pompier de la caserne 29.

Avec ses 8611 mètres, le K2 est le deuxième sommet le plus élevé au monde après le mont Everest.