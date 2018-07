Un patient peut se réveiller en pleine intervention chirurgicale

Se réveiller au beau milieu d’une intervention chirurgicale est une idée digne d’un film d’horreur.

Pourtant, de nouvelles recherches révèlent que cela peut se produire beaucoup plus souvent que l’on pourrait le croire.

Une nouvelle recherche publiée dans la revue Anesthesiology suggère que les humains ne sont pas complètement inconscients lorsqu'ils sont sous anesthésie générale. Leur état d’endormissement se compare à celui du sommeil «naturel» qui se déroule le plus souvent la nuit.

Une équipe de chercheurs de l'Université de Turku en Finlande a analysé les modifications du cerveau de 47 volontaires sains sous anesthésie générale, rapporte le site australien News.

Les patients ont reçu le sédatif dexmedetomidine ou l'anesthésique général propofol.

Il a été découvert qu’un bruit fort ou que de se faire légèrement secouer pourrait être suffisant pour ramener les gens à la conscience éveillée.

Dans l’étude, 42% des participants ont été capables d'être éveillés, alors qu’ils étaient pourtant bien «endormis».

Rêves mélangés à la réalité

«Presque tous les participants ont rapporté des expériences oniriques qui se sont parfois mélangées avec la réalité», a déclaré l'auteur de l'étude et professeur de psychologie Antti Revonsuo dans un communiqué.

«L'état de conscience induit par les anesthésiques peut être similaire au sommeil naturel. En dormant, les gens rêvent et le cerveau observe inconsciemment les occurrences et les stimuli dans leur environnement.»

Certains participants ont même pu se souvenir de certaines parties de l'opération, même si leurs souvenirs étaient flous.

Les participants ont également entendu des enregistrements de phrases qui se sont terminées de façon inattendue, pour tester comment leur cerveau réagirait aux phrases inhabituelles.

«Le ciel nocturne était rempli de tomates chatoyantes», était l'une des lignes utilisées.

Quand une personne est éveillée, le mot inattendu provoque généralement un pic dans les ondes cérébrales pendant que l'esprit essaie de comprendre la signification du mot.

Cependant, lorsque les patients étaient sous anesthésie, le cerveau était incapable de faire la différence entre les mots normaux et inhabituels et il y avait une réponse «significative» à la phrase entière. Cela signifie que le cerveau est devenu plus alerte en essayant de comprendre ce que tous les mots signifiaient.

Après que les patients se soient réveillés, ils ne pouvaient pas se souvenir des phrases qui leur avaient été jouées.

Il y a eu des réactions encore plus perceptibles lorsque les participants ont entendu des bruits désagréables, leur cerveau réagissant plus rapidement à ces sons particuliers après leur réveil que d'autres qu'ils n'avaient pas entendus.

«En d'autres termes, le cerveau peut traiter les sons et les mots, même si le sujet ne s'en souvient pas après», a déclaré le professeur adjoint de pharmacologie et anesthésiste Harry Scheinin.

«Contre la croyance commune, l'anesthésie ne nécessite pas une perte totale de conscience».