Des cyclistes amassent 4,8 millions $ pour lutter contre le cancer

Les quelque 1300 participants à la dixième édition du Cyclo-défi Enbridge ont amassé 4,8 millions $ pour la Fondation de l'Hôpital général juif de Montréal.

Au total, 1306 cyclistes ont pédalé de Repentigny jusqu'à Saint-Augustin-de-Desmaures, sur une distance de 200 km, samedi et dimanche, afin d'amasser des fonds.

La somme récoltée servira notamment à financer des programmes de recherche sur le cancer. «Les fonds amassés par l’entremise du Cyclo-défi soutiennent nos équipes talentueuses de médecins, chercheurs et scientifiques. En retour, ils travaillent à développer de nouvelles technologies dans les domaines du diagnostic moléculaire, de l’imagerie fonctionnelle, des biomarqueurs, de la découverte et de la validation des cibles moléculaires, et des thérapies avancées de radiation ciblées», a expliqué le président et chef de la direction de la Fondation de l’Hôpital général juif, Myer Bick.

Depuis sa création, le Cyclo-défi a permis d'amasser 400 millions $ lors de différents événements au Canada, dont 56 millions $ au bénéfice de l’Hôpital général juif et de ses partenaires partout au Québec.

La prochaine édition montréalaise se tiendra les 6 et 7 juillet 2019.