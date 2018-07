L'acteur Patrice Godin rend hommage à son ami Serge Dessureault

L’acteur Patrice Godin a rendu un hommage vibrant dimanche à son ami Serge Dessureault mort la veille alors qu’il escaladait le K2, à la frontière du Pakistan et de la Chine, le deuxième sommet le plus élevé au monde après le mont Everest.

Sur son blog personnel, Patrice Godin, connu pour ses rôle au théâtre et à la télévision – notamment dans les séries Destinées et Blue Moon - a écrit qu’il aurait «aimé écrire autre chose aujourd’hui [dimanche]».

Il raconte comment, samedi, il a appris la mort de son ami.

«J’ai appris que tu étais mort là-bas, [...] J’ai reçu ça comme un coup au corps. Ça m’a fait plier les genoux. Je me suis assis sur le trottoir. J’avais plus de souffle. Je tremblais de partout. Tout s’est enveloppé de brouillard. Tout de suite, j’ai pensé à ta blonde, à tes filles. Je voulais pas y croire. Non. Pas ça. Pas toi. Dis-moi que c’est pas vrai! J’ai dû te demander ça une dizaine de fois, à voix basse, comme si j’espérais une réponse de ta part. De réponse, il n’y en aura pas. Je suis resté là sans bouger de longues minutes. J’ai pleuré.»

L’acteur écrit que lui et Serge Dessureault n’étaient pas nécessairement très proches, mais que chaque fois qu’on se voyait, ça coulait de source». «C’était comme si on s’était quitté la veille.»

Il raconte aussi comment les deux ont vécu de bons moments notamment en faisant du sport ensemble.

Puis il termine son message avec : «Tu étais un homme d’exception, Serge. J’aurais bien aimé te le dire en vrai. Je te le dis, là. Faute de mieux. J’espère que le vent emportera mes paroles jusqu’à toi. Je te garde dans mon cœur. Pour toujours. Au revoir, mon ami.»