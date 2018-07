Un an de prison pour une gardienne qui a secoué à mort un bébé

Une gardienne d’enfants de la Floride écope d’un an de prison après avoir reconnu qu’elle a causé la mort d’un bébé de cinq mois en le secouant violemment.

Jessica Amster a plaidé coupable vendredi à une accusation de coups et blessures au palais de justice de Palm Beach. Compte tenu du temps qu’elle a déjà passé derrière les barreaux, elle sera libre dans 25 jours.

Elle ne pourra plus jamais garder d’enfants, a rapporté le Sun Sentinel, un journal local.

En plaidant coupable, elle a réussi à faire réduire son accusation, évitant celle d’homicide. Si elle avait été reconnue coupable d’une telle accusation, elle aurait pu passer 15 ans à l’ombre.

Cinq jours à l’hôpital

En août 2015, la gardienne d’enfants, alors âgée de 25 ans, était responsable du petit Christian Bent. Des enfants témoins de l’événement ont raconté aux policiers qu’elle avait violemment secoué le bébé et que sa tête avait frappé un mur, pendant qu’elle lui criait d’arrêter de pleurer.

Selon le rapport de police, Amster s’est aperçu un peu plus tard que quelque chose n’allait pas quand elle a changé la couche de l’enfant. Il y avait des plaques sur son visage et ses yeux se révulsaient.

La gardienne a demandé l’avis d’une autre personne présente, qui lui a dit «qu’il était clair que l’enfant était en mauvais état», a rapporté CBS12.

Plutôt que d’appeler l’ambulance, elle a contacté le père de l’enfant, mais ne lui a jamais révélé l’ampleur de ses blessures.

Quand les parents du petit Christian sont arrivés quelques heures plus tard, le bébé était assis dans son siège d’auto, son visage était raide et ses yeux n’étaient plus alignés.

Ils se sont rendus d’urgence à l’hôpital. L’enfant a passé cinq jours aux soins intensifs, avant que ses parents décident de débrancher son respirateur artificiel.

Ce n’est qu’un an plus tard que la gardienne a finalement été arrêtée et accusée.