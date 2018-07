Un populaire rappeur français tourne son vidéoclip... à Saint-Léonard!

Un rappeur français extrêmement populaire sur YouTube a filmé son plus récent vidéoclip dans différents secteur de la métropole au printemps dernier, donnant une visibilité sans précédent à plusieurs artistes de la scène montréalaise.

Mis en ligne dimanche, le vidéoclip de la chanson «BTP» de Mister V a déjà été visionné plus de 110 000 fois sur YouTube, moins de 12 heures seulement après sa mise en ligne.

Le clip a été tourné dans Saint-Léonard, Mont-Royal, sur les berges du fleuve Saint-Laurent et dans l’arrondissement Pierrefonds-Roxboro, notamment.

On peut aussi y remarquer l'Orange Julep, un symbole bien connu de Montréal de par le monde.

L’un des vidéastes qui a travaillé à la prise d’image pour le clip, Augustin Chapdelaine, a indiqué à TVAnouvelles.ca que Mister V a débarqué à Montréal il y a un peu plus d’un mois.

«Mister V est venu à Montréal pour tourner son vidéoclip et mettre quelques artistes de la scène montréalaise en apparition! Il disait qu’il venait à Montréal parce que c’était une scène émergente et que ‘’peu de gens’’ les connaissent à l’extérieur de Montréal», a expliqué le jeune homme en entrevue avec TVAnouvelles.ca.

Mister V, qui s’est d’abord fait connaître comme You Tubeur cumule plus de 60 millions de vues et plus d'un million d'abonnés sur sa chaîne YouTube, créée en octobre 2013.

Son tout premier album Double V a été certifié platine avec plus de 100 000 exemplaires vendus en février dernier.

Voici la liste d’artistes prenant part au clip énuméré par Mister V sur YouTube :

