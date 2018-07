Arrestations et saisie de stupéfiants à Shawinigan

Les policiers de la Sûreté du Québec ont procédé à l’arrestation de deux hommes et saisi une certaine quantité de drogue, dont plusieurs comprimés de méthamphétamines, à Shawinigan.

Lors de perquisitions, effectuées jeudi dernier, dans deux logements de l’avenue Grand-Mère, les policiers ont saisi plus de 90 comprimés de méthamphétamines, plus de 50 g de cocaïnes, du haschich et du cannabis.

Deux hommes, âgés de 43 et 45 ans, ont été arrêtés sur place. Le premier a comparu le jour même au Palais de justice de Shawinigan, il fait face à des accusations de trafic de stupéfiants ainsi que de bris d’engagement. Il est demeuré détenu.

Le second suspect a été libéré sur promesse de comparaître. Il devra se présenter devant la justice le 22 août prochain. Il pourrait faire face à des accusations de trafic de stupéfiants.

Ce sont des informations reçues du public qui ont permis de mener cette opération, a indiqué la Sûreté du Québec.