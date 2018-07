Gal Gadot en «Wonder Woman» pour visiter les enfants malades

Gal Gadot a surpris les enfants hospitalisés à l'Inova Children’s Hospital d’Annandale, en Virginie, lorsqu’elle s'est présentée dans le costume de «Wonder Woman».

L’actrice a pris le temps de rencontrer les enfants et de poser avec eux pour des photos.

«Merci Gal Gadot de nous avoir rendu visite au Inova Children’s Hospital, a tweeté le Dr. Lucas Collazo avec une photo de l’actrice et de toute l’équipe de l’hôpital. Vous êtes une vraie Wonder Woman. Les enfants ont adoré... et les employés aussi.»

Un autre employé de l’établissement a remercié l’actrice sur Instagram. «Il y a des jours vraiment MERVEILLEUX (Wonderful)!!!, a posté Jamie Gentille. Tellement reconnaissante pour l’énorme gentillesse de Gal Gadot qui a amené ses super-pouvoirs aux enfants!!!»

Gal Gadot a terminé le tournage de Wonder Woman 1984 qui devrait sortir fin 2019. Il s’agit de la suite directe du premier opus de la nouvelle séquelle Wonder Woman qui a engrangé par moins de 820 millions de dollars de recettes au niveau mondial.