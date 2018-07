Les lèvres de Kylie Jenner sont redevenues naturelles

Kylie Jenner a été célèbre pour ses lèvres pulpeuses ces dernières années, qui lui ont permis de lancer avec succès sa gamme de rouges à lèvres, les Lip Kits de sa marque Kylie Cosmetics.

Elle avait d'ailleurs fini par confirmer en mai 2015 qu'elle avait subi une augmentation des lèvres, alors que la rumeur courait depuis des mois. Mais stupeur aujourd'hui, elle a tout enlevé.

it’s our 8 year anniversary Une publication partagée par Kylie (@kyliejenner) le 8 Juil. 2018 à 5 :37 PDT

Après avoir posté un selfie avec son amie Anastasia Karanikolaou sur Instagram, une fan a commenté : «Elle ressemble à l'ancienne Kylie ici, je ne sais pas pourquoi».

En réponse, la star de 20 ans a écrit : «Je me suis débarrassée de tous mes fillers», accompagnant son message de deux émojis rougissants et d'un visage souriant.

Elle n'a pas donné davantage de détails, mais a partagé une deuxième photo d'elle et de son amie sur laquelle ses lèvres paraissent moins charnues que ces derniers mois.

En 2017, elle avait expliqué dans un épisode de son émission «Life of Kylie» qu'elle avait décidé d'essayer les fillers temporaires après qu'un garçon qu'elle connaissait lui avait dit qu'elle embrassait mal à cause de ses lèvres trop fines. Cela l'avait complexée et l'avait poussée à redessiner sa bouche au crayon à lèvres tous les jours.

Cependant, dans une interview avec le magazine ES en mai, elle a noté qu'elle n'avait aucune intention de subir une opération de chirurgie plastique. «Si ça t'aide à te sentir mieux, et si c'est ce que tu veux faire, alors je ne suis pas contre... En ce moment, je ne ferais probablement rien», avait-elle commenté.

Dans une interview vidéo publiée sur YouTube samedi, Kylie Jenner a expliqué que sa fille de cinq mois, Stormi Webster, fruit de sa relation avec son petit ami Travis Scott, lui ressemble, sauf au niveau des lèvres.

«J'ai prié et prié pour qu'elle ait mes grands yeux, et elle a les plus grands yeux. La seule chose qui me complexait, elle ne l'a pas. Elle a les lèvres les plus parfaites du monde entier, elle ne les tient pas de moi. Merci à papa pour ça», a-t-elle déclaré.