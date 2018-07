Olymel: elle manœuvre la machine qui désosse les poulets à sa place

Louise Lemay, 54 ans, est passée de désosseuse manuelle de poulet à opératrice de la désosseuse automatique, un changement qui a contribué à améliorer son sort.

Lorsqu’elle a été embauchée par Olymel à l’usine de transformation de volaille de Sainte-Rosalie, à Saint-Hyacinthe, Mme Lemay travaillait à l’emballage des produits cuits.

«Je faisais de la mise en caisse. Ensuite, je suis allée désosseuse de poulet du côté cru. J’ai fait ce travail pendant 29 ans», a-t-elle relaté.

Avec des gants en cotte de mailles, son travail consistait à manier le couteau. Lorsque l’usine a acheté des désosseuses automatiques, elle a fait le transfert.

«Ce n’est plus du tout la même job qu’avant. C’est moins de manutention. C’est plus la machine qui fait le travail pour nous. C’est sûr qu’on a encore un peu de couteau à faire sur l’une des deux machines, mais sur la nouvelle qui est entrée en janvier, il y a seulement à regarder s’il y a des os sur les poitrines. C’est tout», raconte-t-elle.

Les changements technologiques n’effraient pas cette employée qui a su s’adapter aux changements.

«C’est comme dans le temps: des laveuses à linge, on ne pensait pas que ça allait exister.»

Ça change vite

Louise Lemay voit d’un bon œil l’arrivée des nouvelles technologies dans son milieu de travail, qui a beaucoup changé ces dernières années avec l’investissement de 10 millions de dollars pour l’agrandissement et la modernisation des installations, qui ont augmenté le volume de production de près de 40%.

«Ça prend beaucoup moins de personnel. C’est plus avantageux pour l’usine en partant parce qu’il n’y a plus de monde. Les jeunes ne veulent pas faire ce qu’on faisait dans le temps.»

Le métier de désosseur n’existe pratiquement plus à l’usine de transformation de Sainte-Rosalie. Les 40 employés qui étaient affectés à ce rôle ont été dirigés vers d’autres tâches, comme Louise Lemay qui a appris à faire fonctionner les équipements automatiques.

Meilleures conditions

«J’ai accepté le poste d’opératrice de machine. Ça ne m’énerve pas vraiment. Je trouve que c’est une belle amélioration pour moi. Je n’ai plus à utiliser les couteaux. Si la machine arrête, c’est moi qui ai la responsabilité de la faire repartir et de faire les ajustements, selon la grosseur du poulet. Pour moi, c’est un plus. Je dirais même que c’est un plus plus. C’est beaucoup plus intéressant», explique-t-elle dans le cadre de notre dossier sur les emplois de l’avenir.

L’établissement de transformation de Sainte-Rosalie emploie environ 420 personnes. Outre le désossage, l’établissement fabrique des produits de poulet cuit et pané comme des ailes, des morceaux de poitrine et des lanières pour servir ses marques, comme Flamingo, ou encore des marques privées.