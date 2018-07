Robin Wright a sauvé «House of Cards»

Si la série House of Cards a eu droit à une sixième (et ultime) saison, c’est en grande partie grâce à l’actrice principale de la série Robin Wright qui avait à coeur de sauver des emplois. C’est en tout cas ce qu’a confié Patricia Clarkson, qui incarne Jane Davis, l’adjointe du Secrétaire au commerce international des États-Unis.

« C’est vraiment la géniale Robin Wright qui a œuvré pour rassembler tout le monde, a déclaré l’actrice lors de son passage dans l’émission The Talk. Nous avons de formidables showrunners, Frank (Pugliese) et Melissa (James Gibson), et ils se sont tués à la tâche pour repenser toute la série. Elle ne fait que huit épisodes. »

Et d’après Patricia Clarkson, Robin Wright a souhaité tout mettre en œuvre pour que la série continue afin de préserver les salaires de toute l’équipe.

«Robin a géré tout cela pour que les gens puissent conserver leur source de revenu, car quand les séries disparaissent (du jour au lendemain), certaines personnes ne sont pas payées. Je pense que ce sera une saison vraiment incroyable», a ajouté Patricia Clarkson.

L’avenir de House of Cards, série diffusée par Netflix, a été mis en péril à la suite du scandale qui entoure depuis la fin de l’année dernière l’acteur principal, Kevin Spacey.

Après les révélations sur le producteur Harvey Weinstein – accusé de harcèlement sexuel, agression et viol par plusieurs femmes – les langues se sont déliées sur les coulisses de l’industrie du film. L’acteur Anthony Rapp a ainsi dénoncé les agissements dont il affirme avoir été victime de la part de Kevin Spacey, qu’il accuse d’avoir tenté d’abuser de lui lorsqu’il n’avait que 14 ans et lui 26. Depuis cette première accusation contre Kevin Spacey, de nombreuses autres ont suivi : le théâtre Old Vic à Londres, où l’acteur a officié comme directeur artistique de 2003 à 2015, a reçu plus de 20 plaintes mettant en cause son comportement et la police britannique a ouvert 6 enquêtes suite à des accusations de harcèlement sexuel portées à son encontre.

Le tournage de la sixième et ultime saison de House of Cards s’est terminée fin mai et devrait être diffusée sur Netflix à l’automne mais aucune date précise n’a été annoncée pour l’instant.