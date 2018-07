Une belle semaine ensoleillée se profile

Malgré les risques d’orages à surveiller, la semaine s’annonce belle et ensoleillée pour la majorité des secteurs de la province.

La semaine va débuter sous le soleil pour la plupart des secteurs. Toutefois, des orages pourraient éclater en Abitibi-Témiscamingue, dans la Côte-Nord et ils pourraient toucher le sud et le centre du Québec dans la nuit de lundi à mardi.

À Montréal, la journée de lundi sera généralement ensoleillée avec des vents venant du sud-ouest à 20 km/h avec des rafales à 40 en mi-journée. Côté température, il fera 32 °C. Le scénario sera similaire à Québec avec des températures allant jusqu’à 30 °C.

Mardi, la journée sera toujours belle pour Montréal et Québec avec un mercure qui affichera un maximum de 27 °C. L’Estrie et la Gaspésie pourraient faire face à des orages dans l’après-midi.

Mercredi et jeudi, le soleil sera encore présent. Les températures seront clémentes, oscillant entre 25 et 29 °C pour Montréal et Québec.

Dès jeudi, le mercure devrait remonter et certains secteurs pourraient dépasser les 30 °C.

La journée de vendredi sera également ensoleillée à Montréal et légèrement nuageuse pour Québec.

La fin de semaine pourrait cependant commencer sous les nuages et même sous la pluie, avec 60 % de probabilités d’averses pour ces deux villes.