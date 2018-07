Une forme éclatée pour le roman de «L’Académie»

Sarah-Maude Beauchesne, auteure de «L’Académie», a dévoilé la couverture du roman dérivé de la série jeunesse de Club illico, qui sera sur les tablettes à l’automne.

Le bouquin, intitulé «L’Académie - L’été d’avant» et conçu avec la collaboration de Passez Go - la maison de production derrière la fiction télévisée -, sera un antépisode de «L’Académie» et nous transportera à l’été précédant le début de la première saison, intégralement en ligne sur Club illico.

Carnets intimes

L’histoire nous permettra donc de comprendre l’origine du pacte scellé par Agathe (Léa Roy), Wendy (Sabrina Bégin Tejeda) et Marie (Juliette Gosselin) au tout premier épisode de «L’Académie», de saisir pourquoi les trois jeunes héroïnes en viennent à vouloir faire une croix sur l’amour.

«L’Académie - L’été d’avant», qu’on présente comme les carnets intimes d’Agathe, Marie et Wendy, n’empruntera pas la forme traditionnelle d’un roman, mais jouera avec les styles. Plusieurs genres d’écriture s’y côtoieront.

«C’est vraiment l’œuvre de Sarah-Maude, mais comme maison de production, on travaille dans le même sens, pour s’assurer que les intrigues font du sens», a expliqué Vicky Bounadère, de Passez Go, lors d’une visite de plateau de la deuxième saison de «L’Académie», dimanche.

«Il y a un regard extérieur, dans un souci de continuité avec la série, autant au niveau visuel qu’au niveau des intrigues.»

L’idée du livre associé à «L’Académie» ne figurait pas nécessairement dans les plans de l’équipe de l’émission aux débuts du projet, mais Sarah-Maude Beauchesne ayant déjà lancé trois ouvrages très populaires auprès des jeunes lecteurs («Cœur de slush», «Lèche-Vitrine» et «Maxime»), des discussions se sont amorcées à cet égard à la fin de l’écriture des premiers textes de la série.

Le roman «L’Académie - L’été d’avant» sera publié aux Éditions de la Bagnole. La deuxième saison de «L’Académie» sera déposée sur Club illico à l’automne.