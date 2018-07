Une violente collision fait un mort à Hébertville

Un automobiliste a perdu la vie dans d’horribles circonstances, hier à Hébertville, au Lac-Saint-Jean, lorsque son véhicule a percuté de plein fouet un fardier.

L’accident est survenu vers 17h15 au kilomètre 81 de la route 169 alors que le véhicule utilitaire sport (VUS) de la victime de 45 ans qui circulait en direction sud a dévié de sa voie avant de percuter un camion qui venait de la direction opposée.

Le VUS a été coupé en deux sous la force de l’impact alors que le camion a terminé sa course dans le fossé avant de prendre feu.

«J’ai entendu un gros choc. Je me suis tourné et j’ai vu l’explosion», raconte un homme qui habite tout près et qui dit avoir entendu «trois ou quatre» déflagrations.

La victime est un citoyen d’Alma.

La Sûreté du Québec a institué une enquête pour déterminer les circonstances exactes de l’accident.